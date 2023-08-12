У районі окупованої Феодосії прогриміли вибухи. Кримський міст перекритий

У тимчасово окупованому Криму в Феодосії в Кіровському районі на сході півострова пролунали вибухи вночі 12 серпня. Також зупинено рух авто на Кримському мості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих пабліків, вибух був досить сильний. У мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" у районі Чауду.

"Що за вибухи в місті?... 3 бабах такий найгучніший був... Бачила, що щось бахнуло біля нафтобази та ще десь поруч", - також розповідають у ТГ-каналі "ЧП Феодосия".

Крім того, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє про перекриття руху автотранспорту Кримським мостом на тлі цієї "бавовни".

Представники окупаційної "адміністрації" та місцеві "чиновники" вибухи і ситуацію в районі переправи поки що ніяк не коментували.

Вибухи у Криму

У тимчасово підконтрольному РФ українському Криму останнім часом вибухи відбуваються практично щодня.

Так, нагадаємо, що 10 серпня вибухи пролунали в Джанкойському районі Криму.

Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря.

Також у Севастопольській бухті помітили дим. Окупанти спробували пояснити це тим, що нібито ворожий флот проводить тренування. Проте перед цим росіяни з невідомих причин перекрили Кримський міст.

Крім того, того ж дня в Міноборони РФ скаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим. Нібито дрони вдалося "придушити" та "збити".

Вибухи у Феодосії

Між тим нагадаємо, що раніше, в ніч проти 4 серпня, в окупованій Феодосії також пролунали вибухи. На опублікованих у мережі відео було чути вибухи та стрілянину.

Пізніше Міноборони РФ заявило про "атаку дронів" та стверджувало, що її нібито відбили.

Як зазначила тоді спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, вибухи в окупованій Феодосії можуть повторитися. Там розташоване нафтове сховище росіян.