В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання: повний список

В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник ОВА Олег Кіпер підписав з командувачем угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

В Одесі офіційно відкрито зони:

пляж Калетон;

Інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж "Ікра";

пляж "Чайка";

муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

З часом список пляжів буде доповнюватися. Також міській владі доручили перевірити пляжі.

Правила відвідування пляжів

Пляжі будуть працювати з 08:00 до 20:00. При цьому заборонено плавати та перебувати на пляжі під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів.

На відкритих зонах купання обов'язково повинен бути рятувальний човен, захисні огорожі з сіток від вибухонебезпечних предметів, які можуть бути у морі. При цьому вихід у Чорне море будь-яких човнів заборонено, крім рятувальних служб.

Чому пляжі в Одесі не відкривали

Варто зазначити, що відкрити пляжі для купання в Одесі планували ще з початку літа. Проте через підрив Каховської ГЕС та забруднення води із 17 червня купатися в Чорному морі заборонили.

Раніше Одеська ОВА анонсувала, що збирається відкрити деякі пляжі для купання, але наголосили, що вони мають бути безпечними для відвідувачів.

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголосила, що військові вважають таке рішення недоречним, оскільки узбережжя Чорного моря - це лінія оборони.

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