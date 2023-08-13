Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні: троє людей постраждали

Російська армія у неділю, 13 серпня, обстріляла Херсон з артилерії. Внаслідок ворожої атаки троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 11:30 російські окупанти здійснили артобстріл житлових кварталів Херсона. В одному з мікрорайонів поцілили у багатоповерхівку та поблизу неї.

Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів, двох з них у важкому стані госпіталізували до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці, екстрені служби та медики. Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни двічі атакували з дрона територію Бериславської лікарні.

Фото: окупанти обстріляли Херсон 13 серпня (t.me/phogovua)

Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсонської області. Зранку під обстріл потрапила Білозерська громада. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік, він перебуває у реанімації.

Крім того, росіяни вдарили з артилерії по Широкій Балці. Там загинув місцевий житель та сім'я: чоловік, дружина, немовля та 12-річний хлопчик. Також через обстріли у селі Станіслав загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована.

Як повідомлялося, російські снаряди залишили без світла частину Херсона. Через атаки пошкоджено високовольтну лінію живлення.

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