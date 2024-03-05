Вибух на мосту в Самарській області та новий командувач Сил підтримки ЗСУ: новини за 4 березня

Війна Росії проти України: останні новини

В ГУР підтвердили вибух на мосту у Самарській області: з'явились цікаві деталі

Головне управління розвідки (ГУР) вивело з ладу залізничний міст у Самарській області. Наразі рух переправою, якою перевозили боєприпаси, паралізовано.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області", - йдеться у повідомленні.

Так, вибух стався близько 6:00 4 березня. Як зазначають розвідники, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", - додали в ГУР.

Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ

Український президент Володимир Зеленський вчора, 4 березня, змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Зеленський видав указ №140/2024, в якому звільнив колишнього командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу.

Після чого президент новим указом №141/2024 призначив на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України Олександра Яковця.

Малореально. У Третій штурмовій вказали, де можна було б задіяти західні війська в Україні

Ідея щодо відправки західних військ в Україну є хорошою, але малореальною. При цьому найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз - взяття під контроль білоруського кордону.

"Все частіше зʼявляються заяви західних політиків з приводу можливостей розміщення іноземних військ в Україні. На сьогоднішній день вважаю цю ідею хорошою, але, на жаль, малореальною", - написав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Також він розповів, наскільки доцільно відправляти західні війська в Україну..

"Звісно, безпосередню участь в боях вони (іноземні війська - ред.) точно брати не будуть. Проте певні задачі виконувати можуть - хоча б здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи", - зазначив заступник командира бригади.

За його словами, найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз - взяття під контроль білоруського кордону.

"Ми б так звільнили частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту", - додав Жорін.

Лежали майже рік. На складах Командування медичних сил виявили 30 тисяч турнікетів

На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися там майже рік.

Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил в Житомирській області майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

За даними міністерства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, проте тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим - всього 458 одиниць.

"Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", - пояснили в МО.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що завдання внутрішнього аудиту Міноборони - не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу.

В міністерстві додали, що про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.

Гетманцев про введення військового збору для ФОП і не лише: Кабмін готує законопроект

Кабінет міністрів України готує законопроект, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету. Зокрема, військовий збір хочуть запровадити для приватних підприємців.

Він нагадав, що Мінфін працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд гривень. Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

За словами нардепа, відомство підготувало комплекс пропозицій, з яких хочуть зібрати 44 млрд гривень.

"І це Кабмін нам запропонує як законопроект. Уже в березні очікуємо на цей законопроект", - додав Гетманцев.

Британська розвідка назвала цілі ударів російських дронів по Україні

Метою повітряних ударів по Україні стали промислові об'єкти. На відміну від минулого року, Москва використовує переважно дрони-камікадзе.

Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію за допомогою безпілотних літальних апаратів на українську інфраструктуру, включаючи електроенергетику.

Українські сили ППО збивали дрони, але удари Росії, швидше за все, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям. Ці атаки відбулися по всій Україні, завдавши шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та заході, аж до Львова.

За даними британської розвідки, російські атаки, швидше за все, були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу "земля-земля" та звичайної реактивної артилерії, а не засобів російської авіації дальньої дії, як спостерігалося у 2022 та 2023 роках.

"Цілком ймовірно, що Росія спробувала атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промисловість в Україні. Незважаючи на ці атаки, електромережа України підтримує стабільну роботу", - зазначають у Міноборони Британії.

Американські дрони і чіпи все частіше опиняються в Росії: WSJ дізнався про шляхи поставок

Безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії, що свідчить про складність обмеження поставок для військових дій Москви.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Попри їхні зусилля, Центральна Азія - це зростаючий трубопровід для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією без їхнього дозволу.

"Центральноазіатський торговий маршрут особливо важливий, оскільки через нього до Росії надходить велика кількість товарів західного виробництва. Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автозапчастин, предметів розкоші - товарів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого вжитку", - каже Наталі Сімпсон, аналітикиня з Росії у C4ADS, вашингтонській некомерційній дослідницькій фірмі, що спеціалізується на питаннях національної безпеки.

США та їхні союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції, включно з комп'ютерними чіпами, маршрутизаторами та шарикопідшипниками, що використовуються в танках. Минулого року в списку було 45 позицій, а в лютому до нього додали ще п'ять.

Китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану різко зріс з лютого 2022 року.

Ще одне "але". Шольц озвучив новий аргумент для відмови постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.

"Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь", - заявив він.

Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.

"Для мене про це не може бути мови", - констатував Шольц.

В уряді сподіваються, що Україна стане членом ЄС негайно після перемоги у війні

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Україна стане членом Європейського союзу одразу після перемоги у війні з Росією.

"У мене є велике сподівання, що політичне рішення про вступ України (до ЄС, - ред.) буде прийняте негайно після нашої перемоги. Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось формальностей, щоб Україна зробила домашню роботу. Ми її зробимо, ми виконуємо всі наші зобовязання. І з вдячністю відносимося до авансових кроків", - зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна виконає домашню роботу за два роки.

"Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни. Домашню роботу ми зробимо за два роки", - заявив він.