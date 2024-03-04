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У Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з військовозобов'язаними, які "сидять удома"

Укрїна , Понеділок 04 березня 2024 13:50
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У Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з військовозобов'язаними, які "сидять удома" Фото: радник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Радник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що у військовозобов'язаних не залишилося часу сидіти вдома. Він назвав брак боєприпасів та особового складу - "трагедією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у The Washington Post.

Як заявив Бежевець, цивільні особи бойового віку повинні змиритися з тим, що "нема коли сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить, - сказав він.

Він також зауважив, що "крім браку боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас бракує особового складу, це трагедія".

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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