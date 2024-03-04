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Гетманцев про введення військового збору для ФОП і не лише: Кабмін готує законопроект

Київ, Понеділок 04 березня 2024 22:33
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Гетманцев про введення військового збору для ФОП і не лише: Кабмін готує законопроект Фото: Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України готує законопроект, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету. Зокрема, військовий збір хочуть запровадити для приватних підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Мінфін працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд гривень. Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

За словами нардепа, відомство підготувало комплекс пропозицій, з яких хочуть зібрати 44 млрд гривень.

"І це Кабмін нам запропонує як законопроект. Уже в березні очікуємо на цей законопроект", - додав Гетманцев.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Міністерство фінансів України надало ЗМІ план мобілізації додаткових ресурсів держбюджету у 2024 році.

Для того, щоб отримати додаткові надходження до бюджету, відомство зокрема хоче запровадити військовий збір для ФОП, платників єдиного податку і не тільки.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів України планує надавати додаткове фінансування на оборонні потреби країни за допомогою продовження аудиту та верифікації видатків.

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Данило Гетманцев ФОП Верховна рада
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