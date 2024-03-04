Лежали майже рік. На складах Командування медичних сил виявили 30 тисяч турнікетів
На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися там майже рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил в Житомирській області майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.
За даними міністерства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, проте тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим - всього 458 одиниць.
"Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", - пояснили в МО.
Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що завдання внутрішнього аудиту Міноборони - не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу.
В міністерстві додали, що про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.
Перевірки Міноборони
Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат громадянам, які не брали участі у бойових діях.
Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок для папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.
Крім того, в одній з військових частин Житомирської області знайшли плати з золотом і сріблом на 65 млн гривень, які не стояли на обліку.
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