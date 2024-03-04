Британська розвідка назвала цілі ударів російських дронів по Україні

Метою повітряних ударів по Україні стали промислові об'єкти. На відміну від минулого року, Москва використовує переважно дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію за допомогою безпілотних літальних апаратів на українську інфраструктуру, включаючи електроенергетику.

Українські сили ППО збивали дрони, але удари Росії, швидше за все, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям. Ці атаки відбулися по всій Україні, завдавши шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та заході, аж до Львова.

За даними британської розвідки, російські атаки, швидше за все, були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу "земля-земля" та звичайної реактивної артилерії, а не засобів російської авіації дальньої дії, як спостерігалося у 2022 та 2023 роках.

"Цілком ймовірно, що Росія спробувала атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промисловість в Україні. Незважаючи на ці атаки, електромережа України підтримує стабільну роботу", - зазначають у Міноборони Британії.

Зима 2023-2024 років

Нагадаємо, перед початком опалювального сезону представники української влади попереджали про складну зиму. Однак, на відміну від минулого року, масованих відключень світла цього року не було.

За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%). Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

Водночас в "Укренерго" радять не розслаблятися, оскільки ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку.