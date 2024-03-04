ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумській області знайшли схрон із боєприпасами для ДРГ росіян. Тепер їх передадуть ЗСУ

Сумська область, Понеділок 04 березня 2024 17:37
UA EN RU
У Сумській області знайшли схрон із боєприпасами для ДРГ росіян. Тепер їх передадуть ЗСУ Фото: У Сумській області знайшли схрон із боєприпасами для ДРГ росіян (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Сумській області виявили схрон із російськими боєприпасами, які призначалися для ворожих диверсантів. Тепер їх передадуть Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що було в схроні

Правоохоронці під час оперативних заходів виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими РФ поблизу кордону у Сумській області.

За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області.

Фото: Схрон боєприпасів (facebook.com/dbr.gov.ua)

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалося майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометні постріли та два ящики з набоями калібру 14,5 мм.

Після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони.

Російські ДРГ

Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область ДБР Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати