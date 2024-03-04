У Сумській області знайшли схрон із боєприпасами для ДРГ росіян. Тепер їх передадуть ЗСУ

Правоохоронці в Сумській області виявили схрон із російськими боєприпасами, які призначалися для ворожих диверсантів. Тепер їх передадуть Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Що було в схроні

Правоохоронці під час оперативних заходів виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими РФ поблизу кордону у Сумській області.

За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області.

Фото: Схрон боєприпасів (facebook.com/dbr.gov.ua)

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалося майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометні постріли та два ящики з набоями калібру 14,5 мм.

Після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони.

Російські ДРГ

Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.