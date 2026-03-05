Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом води

Березень продовжує випробувати українців на міцність. Поки одні регіони будуть з теплим сонцем, іншим доведеться згадати про парасолі та навіть готуватися до розливу річок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом експертів, погода в Україні впродовж доби 6 березня буде переважно сухою.
"В Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи, що зумовлюватиме погоду без опадів", - пояснили в УкрГМЦ.
Водночас атмосферний фронт спричинить невеликий мокрий сніг і дощ:
"На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Через це нічну температуру повітря прогнозують від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Холодніше може бути у Карпатах - близько 3-8 градусів морозу.
Тим часом температура повітря вдень очікується в середньому по Україні в межах 1-6 градусів тепла.
Дещо тепліше - на заході країни та півдні Одеської області - від 6 до 11 градусів вище нуля.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 6 березня буде хмарною, без опадів.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вночі на дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря в Києві:
Температура повітря по області:
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, сьогодні-завтра внаслідок розвитку процесів весняного водопілля та водогосподарської діяльності очікується підвищення рівнів води (на 0,1 - 0,4 м):
Йдеться про підвищення рівнів води у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях:
Тим часом утримуватиметься вода на заплавах - із частковим обтопленням житлових будинків окремих прируслових вулиць:
Крім того, впродовж 6-8 березня, внаслiдок добiгання водопільної хвилі очiкується подальше поступове підвищення рівнів води (на 0,2 - 0,7 м) на річці Захiдний Буг бiля с. Литовеж (Волинська область).
Там можливий початковий вихiд води на заплаву.
"І рiвень небезпеки - жовтий", - підсумували спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Тим часом синоптик і метеоролог Наталка Діденко розповіла, що хоча початок березня приніс в Україну по-справжньому теплу весняну погоду, вже з 9 березня у більшості областей (крім західних) може бути відчутне похолодання.
