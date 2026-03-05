Весенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем воды

Март продолжает испытывать украинцев на прочность. Пока одни регионы будут с теплым солнцем, другим придется вспомнить о зонтах и даже готовиться к разливу рек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу экспертов, погода в Украине в течение суток 6 марта будет преимущественно сухой.
"В Украину будет распространяться поле повышенного давления из Западной Европы, что обусловит погоду без осадков", - объяснили в УкрГМЦ.
В то же время атмосферный фронт вызовет небольшой мокрый снег и дождь:
"На высотах к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений", - рассказали в Укргидрометцентре.
Из-за этого ночную температуру воздуха прогнозируют от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Холоднее может быть в Карпатах - около 3-8 градусов мороза.
Между тем температура воздуха днем ожидается в среднем по Украине в пределах 1-6 градусов тепла.
Несколько теплее - на западе страны и юге Одесской области - от 6 до 11 градусов выше нуля.
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 6 марта будет облачной, без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Ночью на дорогах местами гололедица.
Температура воздуха в Киеве:
Температура воздуха по области:
Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, сегодня-завтра в результате развития процессов весеннего половодья и водохозяйственной деятельности ожидается повышение уровней воды (на 0,1 - 0,4 м):
Речь идет о повышении уровней воды в Винницкой, Черкасской и Одесской областях:
Тем временем будет удерживаться вода на поймах - с частичным обтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц:
Кроме того, в течение 6-8 марта вследствие добивания паводковой волны ожидается дальнейшее постепенное повышение уровней воды (на 0,2 - 0,7 м) на реке Западный Буг возле с. Литовеж (Волынская область).
Там возможен начальный выход воды на пойму.
"І уровень опасности - желтый", - подытожили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Между тем синоптик и метеоролог Наталья Диденко рассказала, что хотя начало марта принесло в Украину по-настоящему теплую весеннюю погоду, уже с 9 марта в большинстве областей (кроме западных) может быть ощутимое похолодание.
