Вода в річках піднялась уже на 2,5 метра: яким регіонам України загрожує підтоплення

В Україні склалися природні умови для вираженого весняного водопілля. У деяких населених пунктах Одеської області вже зафіксовано підтоплення домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірини Овчаренко в ефірі " Суспільного ".

Головне:

Природні передумови: рівень води в річках піднявся в середньому на 2,5 метра через промерзлий ґрунт та значні запаси снігу.

рівень води в річках піднявся в середньому на 2,5 метра через промерзлий ґрунт та значні запаси снігу. Зони ризику: під загрозою підтоплень Харківщина, Черкащина та Одещина (в 5 населених пунктах області вже фіксують воду в домогосподарствах).

під загрозою підтоплень Харківщина, Черкащина та Одещина (в 5 населених пунктах області вже фіксують воду в домогосподарствах). Ситуація в Києві: можливі локальні розливи у парку Наталка, на Гідропарку, Русанівських садах та Осокорках.

можливі локальні розливи у парку Наталка, на Гідропарку, Русанівських садах та Осокорках. Готовність систем: великі водосховища Дніпра, Дністра та Південного Бугу готові до прийому води, проте критичною залишається ситуація на малих річках через засміченість.

Де чекати "великої води"

За словами посадовиці, наразі найбільш показова ситуація спостерігається в басейні Сіверського Дінця на Харківщині, а також у Черкаській та Одеській областях. Зокрема, на Одещині в п’яти населених пунктах уже є часткові підтоплення.

У Києві також можливі локальні розливи води. Під загрозою опинилися заплавні території, зокрема:

парк Наталка;

Гідропарк;

Русанівські сади;

Осокорки.

Причини та стан водосховищ

Овчаренко зазначила, що в більшості річкових басейнів запаси води у снігу відповідають або перевищують кліматичну норму. Ситуацію ускладнює промерзлий ґрунт (місцями до 70 см), що сприяє активному стеку води під час танення.

"Великі водосховища на Дніпровському каскаді, Дністрі та Південному Бузі готові до прийому великої води", - запевнили у відомстві.

Водночас критичною залишається ситуація на малих річках. Через засміченість та несправні гідроспоруди саме там найчастіше виникають локальні проблеми. Громадам рекомендують терміново звернути увагу на ці об'єкти.