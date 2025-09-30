У Верховній Раді запропонували висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Проєкт стосується висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Висунення Трампа

Кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру вже висунули декілька лідерів країн. Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа за його сприяння врегулюванню конфлікту з Індією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також заявив, що висунув кандидатуру Трампа на премію.

Білий дім також висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".

Висунення кандидатів

Кандидатів на Нобелівську премію миру можуть висувати тільки певні категорії осіб та організацій. Це регламентовано Статутом Нобелівського комітету.

Право висування мають:

Члени національних парламентів і урядів різних держав.

Члени міжнародних судів.

Ректори університетів, професори соціальних наук, історії, філософії, права та теології.

Лідери дослідницьких інститутів у сфері миру та міжнародної політики.

Лауреати Нобелівської премії миру попередніх років.

Члени Норвезького Нобелівського комітету.

Діючі й колишні члени правлінь, директорів та співробітників інститутів миру, що мають міжнародний авторитет.

Пропозиції приймаються до 31 січня кожного року. Далі Норвезький нобелівський комітет формує список і проводить закритий процес оцінки кандидатів. Нобелівську премію миру оголошують у п'ятницю першого повного тижня жовтня щороку.