У Верховній Раді запропонували висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Народні депутати подали проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №14088.
Проєкт стосується висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.
Текст документа поки відсутній на сайті парламенту.
Кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру вже висунули декілька лідерів країн. Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа за його сприяння врегулюванню конфлікту з Індією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також заявив, що висунув кандидатуру Трампа на премію.
Білий дім також висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".
Кандидатів на Нобелівську премію миру можуть висувати тільки певні категорії осіб та організацій. Це регламентовано Статутом Нобелівського комітету.
Право висування мають:
Пропозиції приймаються до 31 січня кожного року. Далі Норвезький нобелівський комітет формує список і проводить закритий процес оцінки кандидатів. Нобелівську премію миру оголошують у п'ятницю першого повного тижня жовтня щороку.
Дональд Трамп під час виборчої кампанії 2024 року заявляв, що зупинить війну Росії проти України протягом 24 годин після обрання президентом США. Потім він сказав, що це був жарт. Після його обрання війна тільки загострилася, як і обстріли міст України з боку Росії.
Під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що зупинив сім воєн. Водночас, за його словами, війна Росії з Україною виявилися найскладнішою, тому їх не вдається зупинити.