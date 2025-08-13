ua en ru
Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру: хто підтримав кандидатуру

Грузія, Середа 13 серпня 2025 14:04
Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру: хто підтримав кандидатуру Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

"Президент Дональд Трамп є президентом миру", - йдеться в заяві.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «WORLDWIDE CALLS FOR PRESIDENT TRUMP To RECEIVE NOBEL PEACE PRIZE Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia President Ilham Aliyev of Azerbaijan Prime Minister Hun Manet of Cambodia President Brice Oligui Nguema of Gabon Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel The Government of Pakistan Foreign Minister Olivier Nduhungirche of Rwanda NATO ΟΤΑι Lhp na NATO OTAN NAT MDCCC XX川 OB MDCCC XCVI ALFR. FR. NOBEL 2V»

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:

  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;
  • президент Габону Бріс Олігі Нгема;
  • прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
  • уряд Пакистану;
  • міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

Країни одна за одною висували Трамп

Зауважимо, що минулого місяця Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію.

На початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Зауважимо, що ще в березні член Палати представників США ДарреллІсса і видання The Hill повідомляли, що цього року Трампа номінують на Нобелівську премію миру.

Тоді представник Ісси вказав на мирні зусилля президента США на Близькому Сході.

Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало про 5 нобелівських лауреатів, які народилися в Україні та здобули всесвітню славу.

