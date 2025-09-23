Трамп: я закінчив сім воєн, але від ООН отримав лише зламаний ескалатор і телесуфлер
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від ООН лише зламаний ескалатор та телесуфлер. А сам він - закінчив сім воєн.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.
Свій виступ Трамп почав з того, що у нього не працював телесуфлер, а також розповів про зламаний ескалатор.
"Я навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти в укладенні угоди. Все, що я отримав від ООН - це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. А також зламаний суфлер", - посміявся Трамп.
Він також згадав свою заяву про те, що зміг завершити сім воєн з початку другого президентського строку. Трамп вважає, що жоден президент чи прем'єр-міністр "ніколи не робив нічого подібного".
"А я зробив це всього за сім місяців. Такого ще ніколи не було. Нічого подібного ніколи не було. Я дуже гордий, що зробив це", - розповів він.
При цьому Трампу шкода, що йому довелося робити це замість ООН.
"І, на жаль, у всіх випадках Організація Об'єднаних Націй навіть не намагалася допомогти в жодному з них", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, у липні Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.
А згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію. Також на початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Згодом стало відомо, що Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".