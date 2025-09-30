В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Народные депутаты подали проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14088.
Проект касается выдвижения кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира.
Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.
Кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира уже выдвинули несколько лидеров стран. Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа за его содействие урегулированию конфликта с Индией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что выдвинул кандидатуру Трампа на премию.
Белый дом также выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".
Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать только определенные категории лиц и организаций. Это регламентировано Уставом Нобелевского комитета.
Право выдвижения имеют:
Предложения принимаются до 31 января каждого года. Далее Норвежский нобелевский комитет формирует список и проводит закрытый процесс оценки кандидатов. Нобелевскую премию мира объявляют в пятницу первой полной недели октября каждого года.
Дональд Трамп во время избирательной кампании 2024 года заявлял, что остановит войну России против Украины в течение 24 часов после избрания президентом США. Потом он сказал, что это была шутка. После его избрания война только обострилась, как и обстрелы городов Украины со стороны России.
Во время выступления на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что остановил семь войн. В то же время, по его словам, война России с Украиной оказались самой сложной, поэтому их не удается остановить.