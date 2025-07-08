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Трамп отримав шанс увійти в історію як миротворець: який цінний подарунок зробив йому Нетаньягу

США, Вівторок 08 липня 2025 07:21
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Трамп отримав шанс увійти в історію як миротворець: який цінний подарунок зробив йому Нетаньягу Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу під час візиту до Білого дому зробив президенту США Дональду Трампу несподіваний подарунок, який викликав у нього сильні емоції. Цей жест підкреслив важливість їхніх миротворчих зусиль і зміцнив двосторонні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Коли 7 липня 2025 року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Білого дому на вечерю з президентом США Дональдом Трампом, то він не просто здійснив офіційний візит - він зробив Трампу справжній подарунок для його самолюбства.

Так, Нетаньягу до початку вечері вручив президентові листа з висуненням на Нобелівську премію миру, що стало для Трампа потужним підтвердженням його миротворчих зусиль і значним кроком до втілення його мрії увійти в історію як видатний миротворець.

Ще б пак, Нобелівська премія миру давно є однією з найбільших амбіцій Дональда Трампа. Він неодноразово підкреслював, що заслуговує її за свої зусилля припинити конфлікти по всьому світу, зокрема й за намагання покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

" Я зупиняю війни. І я ненавиджу бачити, як людей гинуть", – сказав Трамп у понеділок, коли розпочалася вечеря.

Наразі Трампу потрібно, щоб і Нетаньягу, і ХАМАС погодилися на умови, які передбачають повне припинення бойових дій.

І от на етапі, коли переговорники все ще узгоджували деталі угоди про припинення вогню, Нетаньягу продемонстрував свою підтримку президенту, передавши йому документ з офіційним висуненням на Нобелівську премію.

"Він кує мир, як ми зараз говоримо, в одній країні, в одному регіоні за іншим", - сказав Нетаньяху, простягаючи руку через стіл, щоб вручити Трампу свій документ. "Отже, я хочу вручити вам, пане президенте, листа, який я надіслав до Нобелівського комітету; у ньому вас висувають на Премію миру, яка цілком заслужена, і ви повинні її отримати".

Цей жест став для Трампа емоційною миттю: "Щиро дякую. Цього я не знав. Вау", - відповів президент, вдячний особливо за визнання з боку ізраїльського лідера.

Нагадаємо, у Білому домі дали пояснення призупинення військової допомоги Україні.

Надійшла інформація про те, що припинення поставок зброї Україні є самовільною ініціативою міністра оборони США Піта Гегсета.

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Нетаньяху Дональд Трамп
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