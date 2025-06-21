Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру
Уряд Пакистану номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання" в конфлікт Індії та Пакистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter уряду Пакистану.
"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.
У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.
Пакистан продовжує сподіватися, що його щирі зусилля продовжуватимуть сприяти регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.
Що передувало
Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.
"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.
При цьому у Індії заявили, що домовленості про припинення вогню між країнами після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох сторін, а не за посередництва США.
Детальніше про те, що відбувається між Пакистаном та Індією, і чи є загроза ядерної війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.