Мир за 24 години, справа проти Байдена, депортація мігрантів. Що Трамп обіцяє перед виборами

Мир в Україні за 24 години, переслідування Джо Байдена, відмова захищати Європу, депортація мігрантів, 60% тарифу на китайські товари – РБК-Україна зібрало найгучніші обіцянки Дональда Трампа, з якими він іде на президентські вибори до США.

Перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому лякає багатьох як у світі, так і в самих США. Багато в чому цьому сприяє і сам кандидат-республіканець, роздаючи багато моторошних обіцянок під час кампанії. РБК-Україна наводить найрезонансніші з них.

Зміст

Депортація мігрантів

Переслідування Байдена та чистка держапарату

Закінчити війну в Україні за 24 години

Не захищати країни НАТО від Росії

Універсальний митний тариф

Депортація мігрантів

Тема міграції стала ключовою у президентській кампанії Трампа. Він обіцяє "припинити вторгнення через наш південний кордон" (з Мексикою), а також провести "найбільшу депортацію в американській історії". За словами кандидата, мова може йти про 15-20 мільйонів людей. Причому йдеться не лише про тих, хто перебуває у США нелегально – виганяти з країни Трамп пропонує і легальних мігрантів, якщо вони виявляють "симпатії до джихадистів". Також Трамп обіцяє відновити майже абсолютну заборону на міграцію до США громадянам кількох країн, переважно мусульманських.

На успішні для себе вибори-2016 Трамп теж йшов із міграційним порядком денним, обіцяючи найжорсткіші заходи щодо боротьби з нелегалами, будівництво стіни на кордоні з Мексикою тощо. Фактично ж за час його каденції з країни було депортовано навіть менше мігрантів, ніж за кожен із двох термінів його попередника Барака Обами.

Переслідування Байдена та чистка держапарату

У разі обрання Трамп прямо погрожує серйозними проблемами чинному президентові та конкуренту на виборах Джо Байдену. "Я призначу справжнього спеціального прокурора, який переслідуватиме найкорумпованішого президента в історії Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена, і всю злочинну родину Байденів", – заявляє Трамп.

Крім того, він обіцяє комплекс заходів щодо боротьби з "глибинною державою" – повне перезавантаження всього держапарату. Трамп планує звільнити десятки тисяч держслужбовців із виконавчої влади. Створений групою впливових консерваторів "Проект 2025" – план перезавантаження державного механізму США після перемоги Трампа – передбачає заміну цих чиновників на ідеологічно "правильних" консерваторів.

Опоненти Трампа відкрито говорять про те, що він планує встановити в США персональну диктатуру християнсько-консервативно-націоналістичного штибу, спираючись на вільне тлумачення американської конституції, яка нібито дає президенту США абсолютний контроль за виконавчою гілкою влади. Сам Трамп заявляв про бажання стати "диктатором на перший день на посаді" – потім він сказав, що це був лише жарт.

Закінчити війну в Україні за 24 години

Одна з найбільш розмитих обіцянок Трампа – "закінчити війну в Україні за один день, за 24 години". Багаторазові спроби журналістів з'ясувати, як саме він збирається це зробити, виявилися безуспішними: Трамп лише повідомив, що планує "сказати певні речі" Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.

Згідно з найпоширенішою версією, яка ходить як у США, так і в Україні, загалом план Трампа може виглядати так: він прагнутиме плюс-мінус зафіксувати кордон на поточній лінії зіткнення між російськими та українськими військами. При цьому Києву Трамп погрожуватиме повним припинення допомоги, а Москві - навпаки, різким її збільшенням у разі, якщо РФ не піде на умови Вашингтона. Очевидно, у плані Трампа передбачається, що як мінімум частина території України буде "зафіксована" за країною-агресором. Принаймні його публічні коментарі останніх десяти років показують, що силове перекроювання кордонів України Трамп бачить цілком допустимим.

РБК-Україна чуло й іншу версію "плану Трампа щодо України": у Трампа насправді немає жодного плану, і він почне складати його лише коли і якщо переможе на виборах.

Не захищати країни НАТО від Росії

"Європа має платити", – цей принцип Трамп поширює на багато міжнародних питань, від надання допомоги Україні до взаємодії всередині НАТО. У лютому Трамп викликав переполох у Європі, переказавши свою розмову з якимось главою європейської держави, котрому він сказав: "Ви не платите? Я не захищатиму вас" – і давши зрозуміти, що дотримується того ж підходу.

Ідеться про те, що країни Європи, на думку Трампа, не повинні покладатися на США в питаннях оборони, а збільшувати власні витрати на оборону ("платити"). В одному з виступів Трамп пішов ще далі, заявивши, що "підбурюватиме Росію робити все, що вона захоче" (з європейськими країнами).

В американських ЗМІ давно обговорюється питання про те, чи не виведе Трамп свою країну з НАТО у разі перемоги на виборах – він неодноразово робив розмиті натяки щодо цього. Загалом позиція кандидата-республіканця зводиться до того, що США залишаться в Альянсі за однієї умови – "якщо Європа платитиме за рахунками".

Універсальний митний тариф

Трамп обіцяє у разі перемоги вести вкрай протекціоністську політику, убезпечуючи американський ринок від дешевого закордонного імпорту. Зокрема, він пропонує запровадити універсальний тариф у 10% майже на всі товари, що ввозяться в США. У питанні китайських товарів Трамп займає ще жорсткішу позицію – він допускає запровадження більш ніж 60%-го митного тарифу на продукцію з КНР.

На думку багатьох, як американських консерваторів, так і лібералів, реалізація таких ідей не тільки завдасть величезних збитків світовій торгівлі, а й суттєво підвищить вартість багатьох товарів для самих американців.

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У більш короткій перспективі чи не найбільшу загрозу складає те, що Трамп якраз не обіцяє зробити – а саме, визнати свою поразку на виборах, якщо така станеться. "Якщо все пройде нечесно, тоді доведеться виборювати права країни", – заявив він.

Очевидно, критерієм "чесності" виборів буде думка самого Трампа. Минулого разу, після виборів-2020, впевненість Трампа у фальсифікаціях, завдяки яким у нього "вкрали перемогу" (що не підкріплено фактами), зрештою призвела до кровопролитного штурму Капітолію його радикальними прихильниками. Очевидно, і цього разу кандидат-республіканець не збирається зупинятись ні перед чим.