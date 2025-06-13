Верховний лідер Ірану заявив, що Ізраїль розпочав війну

Атака Ізраїлю по Ірану та відповідь Тегерану

У ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема, було уражено найбільший об'єкт збагачення урану у місті Натанз.

Як повідомляють ЗМІ, Ізраїль готувався до операції проти Ірану протягом вісьмох місяців. Вона запланована на 14 днів.

Армія Ізраїлю заявила, що зібрала й проаналізувала велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Також під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю.

А прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари по його ядерних та військових об'єктах.

Тим часом надвечір 13 червня, з Ірану було запущено сотні ракет в бік території Ізраїлю. Зокрема, під ударом опинився Тель-Авів, де вже відомо про поранених.

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