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Іран готує "жорстку відповідь" на напад Ізраїля, - Reuters

П'ятниця 13 червня 2025 06:46
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Іран готує "жорстку відповідь" на напад Ізраїля, - Reuters Ілюстративне фото: Іран готує "жорстку відповідь" на напад Ізраїля, пишуть ЗМІ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю на нічні авіаудари. Наразі це питання обговорюється на "найвищому рівні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відповідь на ізраїльську атаку буде жорсткою і рішучою", - заявило джерело Reuters в іранських органах безпеки.

Чиновник додав, що деталі відплати Ірану "обговорюють на найвищому рівні".

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль здійснив авіаудари по території Ірану в рамках операції "Левиний народ". Під час атаки ЦАХАЛ вдарив по іранських ядерних та військових об'єктів. Під обстрілом перебував Тегеран та інші міста Ірану.

Сполучені Штати Америки (США) заявили, що не мають відношення до операції Ізраїля.

Голова ізраїльського уряду Нетаньягу заявив, що операція "Левиний народ" триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Тим часом ЗМІ пишуть, що внаслідок ударів міг загинути головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

У тому ж числі відомо, що під час обстрілів був декілька разів пошкоджений "ключовий ядерний об'єкт"в іранському Натанзі.

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