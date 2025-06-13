ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Операція Ізраїлю проти Ірану запланована на 14 днів, - WSJ

П'ятниця 13 червня 2025 18:57
UA EN RU
Операція Ізраїлю проти Ірану запланована на 14 днів, - WSJ Фото: операція Ізраїлю проти Ірану запланована на 14 днів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще не завершена. Вона запланована на 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами ізраїльського чиновника, така тривалість операції відповідає очікуванням аналітиків, адже одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі та здатності Ірану завдавати ударів у відповідь.

Зазначається, що схема ізраїльської операції схожа на ту, що проводилася ліванської "Хезболли" - обезголовлення керівництва, деградація арсеналу, пізніше підштовхування до переговорів. Поточний конфлікт може аналогічним чином завершитися угодою шляхом переговорів.

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Як повідомляють ЗМІ, Ізраїль готувався до операції проти Ірану протягом вісьмох місяців.

ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про нічну атаку Ізраїлю по Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
NEWS
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
DAILY
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова