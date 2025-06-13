Ізраїль "відмінусував" десятки ракетних систем у черговій серії ударів по Ірану

Ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

ЦАХАЛ також попередив, що ракетний арсенал Ірану включає зброю з дальністю дії в тисячі кілометрів, що становить небезпеку "для регіону і всього світу".

Військові Ізраїлю заявляють, що операція була проведена на основі точної розвідінформації та мала на меті нейтралізувати серйозну загрозу.

За даними ЦАХАЛ, ізраїльські винищувачі знищили за останні години десятки:

Надвечір 13 червня, ЦАХАЛ оголосив про завершення серії авіаударів по інфраструктурі ракет "земля-земля" іранського режиму.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльська авіація провела удари по військових і ядерних об’єктах в Ірані в рамках операції "Левиний народ".

Мета атаки - нейтралізувати ключові елементи оборонної та ядерної інфраструктури країни. Зокрема, як повідомляється, Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп у своїх коментарях наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, водночас він висловив сподівання на можливість відновлення переговорів з Тегераном.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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