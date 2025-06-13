Ізраїль "відмінусував" десятки ракетних систем у черговій серії ударів по Ірану
Ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Надвечір 13 червня, ЦАХАЛ оголосив про завершення серії авіаударів по інфраструктурі ракет "земля-земля" іранського режиму.
За даними ЦАХАЛ, ізраїльські винищувачі знищили за останні години десятки:
- ракетних пускових установок,
- сховищ,
- інших військових об'єктів, включаючи приховану пускову систему, заховану в транспортних контейнерах на заході Ірану.
Військові Ізраїлю заявляють, що операція була проведена на основі точної розвідінформації та мала на меті нейтралізувати серйозну загрозу.
ЦАХАЛ також попередив, що ракетний арсенал Ірану включає зброю з дальністю дії в тисячі кілометрів, що становить небезпеку "для регіону і всього світу".
Ізраїль атакував Іран
Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльська авіація провела удари по військових і ядерних об’єктах в Ірані в рамках операції "Левиний народ".
Мета атаки - нейтралізувати ключові елементи оборонної та ядерної інфраструктури країни. Зокрема, як повідомляється, Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані.
Зауважимо, що президент США Дональд Трамп у своїх коментарях наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, водночас він висловив сподівання на можливість відновлення переговорів з Тегераном.
Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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