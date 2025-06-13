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Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири, - ЦАХАЛ

П'ятниця 13 червня 2025 09:34
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Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав удару по більше ніж 100 цілях на території Ірану. Під час авіаударів були ліквідовані троє найвищих військових командирів "іранського режиму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Збройних сил Ізраїля.

Як пишуть Збройні сили Ізраїля, до обстрілу були залучені 200 винищувачів, які завдали удару по понад 100 цілях по всьому Ірану. У тому ж числі під удар потрапили схованки високопоставлених офіцерів іранського військового керівництва.

В результаті ударів були ліквідовані:

  • начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Хосейн Багері;
  • командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі;
  • командувач Хатам аль-Анбія (командування з надзвичайних ситуацій) Голам-Алі Рашид.

Фото: ліквідовані найвищі військові командири Ірану (t.me/idfofficial)

Атака Ізраїля на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав проти Ірану операцію "Левиний народ". Під час неї ЦАХАЛ завдав авіаударів по іранських ядерних та військових об'єктах.

Коментуючи обстріл президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Тегеран "не може мати ядерну бомбу". Водночас Білий дім сподівається, що Іран зрештою повернеться до столу переговорів.

Після ударів ЗМІ також писали про пошкодження "ключового ядерного об'єкта" в іранському Натанзі.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Іран
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Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири, - ЦАХАЛ
Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири, - ЦАХАЛ
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