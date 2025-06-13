Іран запустив ракети по Ізраїлю у відповідь: перші подробиці

Надвечір 13 червня, з Ірану було запущено ракети в бік території Ізраїлю. Системи оборони працюють над перехопленням загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ .

ЦАХАЛ виявив, що нещодавно з Ірану було запущено ракети в бік території Ізраїлю.

Системи оборони працюють над перехопленням загрози.

Армія Ізраїлю закликала ізраїльтян увійти в захищені приміщення і залишатися в них до нового повідомлення.

Повідомляється також, що незабаром після виявлення ракет в декількох районах Ізраїлю вже пролунали сирени.

"В даний час ВПС Ізраїлю веде операцію з перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Захист не є герметичним, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Командування тилових військ", - наголосили в ЦАХАЛ.

Станом на 21:22, за даними ЦАХАЛ, весь Ізраїль знаходиться під обстрілом, оскільки Іран запускає ракети.

Оновлено о 21:30.

За даними The Times of Israel, над Тель-Авівом піднімається дим після, ймовірно, падіння ракети в цьому районі.

За даними Армії оборони Ізраїлю, нещодавно Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю.

Ізраїльська національна служба екстреної медичної допомоги повідомляє, що наразі немає жодних повідомлень про постраждалих.

Тим часом в армії Ізраїлю повідомили про нову хвилю ракет з Ірану.

"Іранська атака триває. В бік Ізраїлю було випущено ще десятки ракет", - наголосили в ЦАХАЛ.

Водночас ізраїльтян закликали не публікувати та не поширювати інформацію про місця та відеозаписи ударів. А також зазначили, що вибухи, які люди чують по країні, є наслідком перехоплення або падіння снарядів.

Оновлено о 21:40.

Медики і зраїльської національної служби екстреної медичної допомоги повідомляють, що після обстрілу балістичними ракетами Ірану вони обстежують сім місць ураження ракетами в районі Тель-Авіва.