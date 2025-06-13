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Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані, - ЦАХАЛ

П'ятниця 13 червня 2025 12:54
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Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 червня винищувачі Повітряних сил Ізраїля завдали удару по найбільшому об'єкту збагачення урану в Ірані в районі Натанза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Збройних сил Ізраїля.

"Вночі винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись точними даними розвідки, завдали удару по об'єкту збагачення урану іранського режиму в районі Натанза. Це найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані, який протягом багатьох років працював над досягненням ядерної збройової спроможності і містить інфраструктуру, необхідну для збагачення урану до військового рівня", - пише ЦАХАЛ.

Під час удару було пошкоджено підземну частину об'єкта, в якій знаходиться багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електричними приміщеннями та додатковою допоміжною інфраструктурою.

У тому ж числі удари були завдані по критичній інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу об'єкта.

Атака Ізраїля на Ірану

У ніч проти 13 червня ізраїльська авіація здійснила авіаудари по Ірану, націлившись на об'єкти, пов’язані з оборонною та ядерною інфраструктурою. Операція відбулася в межах спецоперації під назвою "Левиний народ".

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп, коментуючи події, заявив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Водночас він висловив надію на відновлення переговорів з Тегераном.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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