Верховный лидер Ирана заявил, что Израиль начал войну

Атака Израиля по Ирану и ответ Тегерана

В ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности, был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.

Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев. Она запланирована на 14 дней.

Армия Израиля заявила, что собрала и проанализировала большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Также во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Тем временем СМИ пишут, что Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю.

А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает "несколько волн иранских атак" в ответ на удары по его ядерным и военным объектам.

Между тем вечером 13 июня, из Ирана были запущены сотни ракет в сторону территории Израиля. В частности, под ударом оказался Тель-Авив, где уже известно о раненых.

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