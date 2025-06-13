Нетаньягу очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари Ізраїлю

Ізраїль очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари по його ядерних та військових об'єктах 13 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.