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Нетаньягу очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари Ізраїлю

П'ятниця 13 червня 2025 20:07
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Нетаньягу очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ізраїль очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари по його ядерних та військових об'єктах 13 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми очікуємо кілька хвиль іранських атак", - сказав Нетаньягу у відеозверненні після того, як Ізраїль завдав удару по військових і ядерних об'єктах в Ірані.

Він додав, що спочатку планував операцію проти Ірану на кінець квітня.

"Необхідно було діяти, і я встановив дату реалізації на кінець квітня 2025 року. З різних причин це не спрацювало", - розповів прем'єр Ізраїлю.

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема, було уражено найбільший об'єкт збагачення урану у місті Натанз.

Як повідомляють ЗМІ, Ізраїль готувався до операції проти Ірану протягом вісьмох місяців. Вона запланована на 14 днів.

Армія Ізраїлю заявила, що зібрала й проаналізувала велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Також під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю.

Детальніше про нічну атаку Ізраїлю по Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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