Велика Британія хоче приєднатися до кредиту ЄС на 90 мільярдів для України, - FT

06:37 04.05.2026 Пн
2 хв
Планується, що відповідну заяву Кір Стармер зробить вже сьогодні
aimg Пилип Бойко
Фото: прем'єр Кір Стармер та президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Велика Британія офіційно розпочинає переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Про цей крок прем'єр-міністр країни Кір Стармер заявить сьогодні, 4 квітня, під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Вірменії.

Програма кредитування розрахована на наступні два роки. Її шлях до реалізації був непростим, адже Угорщина тривалий час блокувала рішення.

Гроші розподілять за конкретними напрямками:

  • Дві третини (60 млрд) - на посилення оборонних потреб та закупівлю озброєння.
  • Одна третина (30 млрд) - на загальну фінансову підтримку та стабілізацію економіки.

Британія прагне не лише допомогти. Уряд хоче відкрити доступ своїм фірмам до майбутніх контрактів.

Зустріч Стармера із Зеленським у Єревані

Напередодні саміту Кейр Стармер уже провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Єревані. Зеленський подякував Британії за незмінну позицію. Він окремо відзначив підтримку монаршої родини.

Президент попросив передати вдячність королю Карлу III за його "сильні слова" під час візиту до США.

Своєю чергою Стармер наголосив на важливості тиску на Кремль.

"Велика Британія готова виконати необхідну роботу з союзниками в понеділок, щоб надати Україні підтримку, яка вам потрібна, тиск, який вам потрібно продовжувати чинити на Росію, щоб переконатися, що ми отримаємо справедливий і тривалий мир, але такий, який буде правильним для України", - цитує прем'єра його пресслужба.

Що ще відомо про кредит для України від ЄС

Хоча ЄС узгодив кредит на 90 мільярдів, але розглядає можливість запровадження жорсткіших умов. Наприклад, може зробити частину виплат залежною від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.

Тим часом перші 6 мільярдів від кредиту вже прибудуть до України вже у поточному кварталі. Стало відомо, на що саме піде перший транш від ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що ці кредитні ресурси не будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яку було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

