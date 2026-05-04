Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов для Украины, - FT

Программа кредитования рассчитана на следующие два года. Ее путь к реализации был непростым, ведь Венгрия долгое время блокировала решение.

Деньги распределят по конкретным направлениям:

Две трети (60 млрд) - на усиление оборонных потребностей и закупку вооружения.

Одна треть (30 млрд) - на общую финансовую поддержку и стабилизацию экономики.

Великобритания стремится не только помочь. Правительство хочет открыть доступ своим фирмам к будущим контрактам.

Встреча Стармера с Зеленским в Ереване

Накануне саммита Кейр Стармер уже провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване. Зеленский поблагодарил Британию за неизменную позицию. Он отдельно отметил поддержку монаршей семьи.

Президент попросил передать благодарность королю Карлу III за его "сильные слова" во время визита в США.

В свою очередь Стармер подчеркнул важность давления на Кремль.

"Великобритания готова выполнить необходимую работу с союзниками в понедельник, чтобы предоставить Украине поддержку, которая вам нужна, давление, которое вам нужно продолжать оказывать на Россию, чтобы убедиться, что мы получим справедливый и длительный мир, но такой, который будет правильным для Украины", - цитирует премьера его пресс-служба.