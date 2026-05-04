Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов для Украины, - FT

Великобритания официально начинает переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Об этом шаге премьер-министр страны Кир Стармер заявит сегодня, 4 апреля, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Программа кредитования рассчитана на следующие два года. Ее путь к реализации был непростым, ведь Венгрия долгое время блокировала решение.
Деньги распределят по конкретным направлениям:
Великобритания стремится не только помочь. Правительство хочет открыть доступ своим фирмам к будущим контрактам.
Накануне саммита Кейр Стармер уже провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване. Зеленский поблагодарил Британию за неизменную позицию. Он отдельно отметил поддержку монаршей семьи.
Президент попросил передать благодарность королю Карлу III за его "сильные слова" во время визита в США.
В свою очередь Стармер подчеркнул важность давления на Кремль.
"Великобритания готова выполнить необходимую работу с союзниками в понедельник, чтобы предоставить Украине поддержку, которая вам нужна, давление, которое вам нужно продолжать оказывать на Россию, чтобы убедиться, что мы получим справедливый и длительный мир, но такой, который будет правильным для Украины", - цитирует премьера его пресс-служба.
Хотя ЕС согласовал кредит на 90 миллиардов, но рассматривает возможность введения более жестких условий. Например, может сделать часть выплат зависимой от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
Между тем первые 6 миллиардов от кредита уже прибудут в Украину уже в текущем квартале. Стало известно, на что именно пойдет первый транш от ЕС.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что эти кредитные ресурсы не будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была разрушена в результате российских обстрелов.