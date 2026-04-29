ЄС може прив’язати під жорсткіші податкові умови кредит в 90 млрд євро для України, - Bloomberg

Євросоюз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Зробити частину виплат залежною від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел інформагенції, нові умови потенційно можуть зачепити 8,4 млрд євро з кредиту, передбачених на оборонні потреби України та загальну фінансову стабілізацію.

Ініціатива ЄС збігається зі спробами Києва переконати МВФ відтермінувати аналогічні вимоги в межах окремої програми фінансування на понад 8 млрд доларів.

Серед можливих змін - перегляд спеціального податкового режиму для малого та середнього бізнесу.

Нині окремі підприємства користуються пільговою ставкою близько 5% від доходу, тоді як нова пропозиція передбачає запровадження стандартного ПДВ на рівні 20% для компаній із річним доходом понад 4 мільйони гривень.

За оцінками, така реформа може забезпечити додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 40 мільярдів гривень щорічно.

Хоча нові умови стосуються лише частини загального пакета допомоги (близько 60 млрд євро у ньому передбачено на оборону), їх реалізація може бути складною.

Зазначається, що заходи вкрай непопулярні, а між парламентом і президентом Володимиром Зеленським уже виникали розбіжності щодо податкової політики.

Раніше парламент відмовився підтримати деякі зміни, зокрема оподаткування іноземних посилок - ще одну вимогу МВФ.

Подальші транші Фонду залежать від ухвалення цих та інших фіскальних заходів. Україна вже пропустила березневий дедлайн і має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми. Наразі виділено 1,5 млрд доларів, а ще близько 700 млн доларів залишаються під питанням.

За словами джерел, сторони обговорювали можливість відтермінування запровадження ПДВ для ФОПів приблизно на рік, однак МВФ наполягає на швидкому ухваленні частини змін.

Навіть якщо Україна виграє час, у майбутньому їй доведеться привести податкову систему у відповідність до норм ЄС у межах переговорів про вступ.