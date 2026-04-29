ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати

12:25 29.04.2026 Ср
2 хв
В Єврокомісії озвучили план фінансування
aimg Валерій Ульяненко
Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати

Україна отримає від Євросоюзу перший оборонний пакет у розмірі 6 млрд євро вже у поточному кварталі. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту.

Цей транш є частиною масштабного європейського кредиту на загальну суму 90 млрд євро. За словами фон дер Ляєн, третина цих коштів піде на покриття бюджетних потреб України, тоді як решта буде спрямована на оборону.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС виконує свою обіцянку щодо виділення макрофінансової допомоги. Вона додала, що перший великий транш у розмірі 45 млрд євро за 2026 рік Україна отримає ще до кінця цього кварталу.

"У той час як Росія подвоює свою агресію, Європа подвоює нашу підтримку України", - заявила вона.

Фон дер Ляєн також запевнила, що ЄС "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його Збройних Сил".

Кредит ЄС для України

Нагадаємо, що 23 квітня Європейська Рада схвалила надання Україні кредитної допомоги у розмірі 90 млрд євро. Погашення цього боргу планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку РФ.

Також нещодавно з'явилася інформація, що перші транші в межах кредитної програми від ЄС можуть надійти до України вже протягом травня.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що ці кредитні ресурси не будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яку було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує перший транш на розвиток внутрішнього оборонного виробництва. Пріоритетними напрямками стануть випуск дронів та технології miltech.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Україна Урсула фон дер Ляйєн Дрони
Новини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Аналітика
