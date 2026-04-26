Кредит ЄС не піде на відновлення енергетики: Шмигаль розповів, де братимуть кошти

Кредитні кошти від ЄС не будуть спрямовані на відновлення енергетики, яка була знищена внаслідок російських обстрілів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела, знайомі з напрямком використання коштів і підтвердив перший віце-перм’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль після засідання Ukraine Energy Coordination Group в Києві.

"На відновлення енергетики 17 млрд євро з кредиту в цьому році грошей не буде", - сказало джерело.

Своєю чергою Шмигаль пояснив, що кредит від ЄС не покриє необхідні витрати.

"Зараз ми очікуємо перший транш з 90 млрд євро кредиту ЄС (і цього року це 45 млрд євро, з них в бюджет має надійти 17 млрд євро). Безпосередньо на потреби енергетики треба 5,4 млрд євро - і ці гроші не покриті", - зазначив міністр.

Шмигаль, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна, зазначив, що треба буде продовжувати кооперацію з Міністерством фінансів для пошуку необхідних коштів.

"Разом з тим, ми дуже розраховуємо на Фонд підтримки енергетики (Ukraine energy support fund). У цей фонд вже надійшло заявок на близько 900 млн євро. І сьогодні нам вдалося залучити 100 млн євро в цей фонд від партнерів. Цей фонд, на мою думку, найбільш зручний і прозорий інструмент для інвестування в українську стійкість", - додав міністр.