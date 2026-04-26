Кредит ЄС не піде на відновлення енергетики: Шмигаль розповів, де братимуть кошти
Кредитні кошти від ЄС не будуть спрямовані на відновлення енергетики, яка була знищена внаслідок російських обстрілів.
Про це РБК-Україна повідомили джерела, знайомі з напрямком використання коштів і підтвердив перший віце-перм’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль після засідання Ukraine Energy Coordination Group в Києві.
"На відновлення енергетики 17 млрд євро з кредиту в цьому році грошей не буде", - сказало джерело.
Своєю чергою Шмигаль пояснив, що кредит від ЄС не покриє необхідні витрати.
"Зараз ми очікуємо перший транш з 90 млрд євро кредиту ЄС (і цього року це 45 млрд євро, з них в бюджет має надійти 17 млрд євро). Безпосередньо на потреби енергетики треба 5,4 млрд євро - і ці гроші не покриті", - зазначив міністр.
Шмигаль, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна, зазначив, що треба буде продовжувати кооперацію з Міністерством фінансів для пошуку необхідних коштів.
"Разом з тим, ми дуже розраховуємо на Фонд підтримки енергетики (Ukraine energy support fund). У цей фонд вже надійшло заявок на близько 900 млн євро. І сьогодні нам вдалося залучити 100 млн євро в цей фонд від партнерів. Цей фонд, на мою думку, найбільш зручний і прозорий інструмент для інвестування в українську стійкість", - додав міністр.
Кредит для України
Нагадаємо, 23 квітня Євросоюз розблокував для України кредитний пакет на 90 млрд євро. Погашення кредиту відбуватиметься за рахунок репарацій, які Росія має виплатити Україні.
Як повідомлялося, гроші спрямують на:
- виробництво зброї всередині країни;
- закупівлю зброї у партнерів - тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;
- підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;
- виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати перший транш із 90 млрд євро від ЄС до кінця травня - початку червня. За його словами, гроші підуть на армію, виробництво зброї та підтримку громадян.
Варто зазначити, що раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що 5,4 млрд євро з кредиту від ЄС планують виділити на відновлення української енергетики.