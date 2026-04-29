Чарльз III порівняв 11 вересня з війною в Україні: до чого закликав Трампа та США

Король Британії Чарльз III піл час свого візиту до Вашингтону, присвяченому 250-ї річниці Декларації незалежності США, виступив перед Конгресом США. Він закликав до подальшої підтримки України на тлі погроз Трампа та торкнувся тем НАТО і глобального потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську Independent .

Король Чарльз дав чітку відповідь Трампу в Конгресі й заявив, що США залишаються "серцем" НАТО, а будь-які спроби послабити Альянс, на що натякає Трамп, ставлять під удар безпеку всього цивілізованого світу.

Монарх наголосив на винятковій ролі американських військових. Він нагадав, що безпека Європи та Північної Америки нерозривно пов'язана з потужністю США. Це не просто слова, а фундамент виживання демократій.

"Від глибин Атлантики до катастрофічно танучих льодовиків Арктики, відданість та досвід Збройних сил Сполучених Штатів та їхніх союзників лежать в основі НАТО, вони зобов’язалися захищати один одного, захищати наших громадян та інтереси, оберігати північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників", – заявив король.

Заклик підтримати Україну

Окрему увагу Чарльз III приділив війні в Україні. Він провів паралель із подіями 11 вересня 2001 року. Тоді НАТО вперше застосувало статтю 5 про колективну оборону. На думку короля, зараз світ потребує такої ж єдності.

Монарх підкреслив перед законодавцями: "Та ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу - щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир".

Реакція на стрілянину у Вашингтоні

Промова не обійшлася без згадки про актуальні загрози всередині США. Нещодавно вечеря кореспондентів Білого дому перетворилася на хаос через стрілянину.

Чарльз III закликав до єдності попри внутрішні суперечки: "Якими б не були наші розбіжності, які б не були розбіжності, ми єдині у нашому зобов’язанні підтримувати демократію, захищати всіх наших людей від шкоди та вітати мужність тих, хто щодня ризикує своїм життям, служачи нашим країнам".

Кліматична криза та майбутнє поколінь

Монарх застеріг політиків від ізоляціонізму. Він закликав не ставати "самозамкнутими". Окрім військових загроз, король нагадав про екологічну катастрофу, а це виклик для всього людства.

"Дивлячись у наступні 250 років, ми також повинні задуматися про нашу спільну відповідальність за охорону природи, нашого найціннішого та незамінного надбання", - резюмував він.