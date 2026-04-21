У ЄС назвали терміни перших виплат Україні за кредитом на 90 млрд євро
Кошти з кредитної програми Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро можуть почати надходити вже у травні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Заступник міністра закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс заявив, що розраховує на швидкий старт фінансування.
"Сподіваємося, що ЄС зможе почати виплачувати кошти Україні вже у травні", - заявив він.
Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ повідомила, що очікує позитивних рішень щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу 22 квітня.
"Ми обговоримо війну в Україні і очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на 90 млрд євро. Україна справді потребує цієї позики. І це також буде сигналом, що у Росії не вийде протриматися довше, ніж в України, зараз це дуже важливо", - сказала вона.
Також Каллас висловила сподівання, що невдовзі вийде розблокувати й рішення щодо нових санкцій проти Росії, які опинились у глухому куті через позицію Угорщини.
Кредит для України
Наприкінці 2025 року лідери країн Євросоюзу погодили рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.
Втім процес його запуску заблокувала Угорщина. Після пошкодження нафтопроводу "Дружба" Росією Будапешт почав блокувати фінансування.
Тодішній прем’єр Віктор Орбан заявив, що не підтримає кредит, доки Україна не відновить роботу цього маршруту постачання нафти.
Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер опозиції Петер Мадяр сказав, що новий уряд може зняти вето на кредит ЄС для України, якщо буде відновлено постачання нафти через "Дружбу".
Також за даними РБК-Україна, посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, необхідне для запуску фінансування України на 90 млрд євро.