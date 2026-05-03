ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський та Стармер обговорили підтримку України й підготовку до переговорів

21:26 03.05.2026 Нд
2 хв
Про що говорили лідери?
aimg Сергій Козачук
Зеленський та Стармер обговорили підтримку України й підготовку до переговорів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили оборонну підтримку, енергетику та мирні ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили посилення ППО та новий пакет допомоги

Оборонна підтримка та боротьба з тіньовим флотом

За словами президента, під час зустрічі особливу увагу приділили оборонній підтримці України, зокрема внескам у програму PURL, а також протидії російському тіньовому флоту.

"Ми в Україні цінуємо всі кроки Великої Британії для підтримки нашого народу та послаблення агресора", - зазначив глава держави.

Також Зеленський поінформував британського прем'єра про ситуацію на фронті та нещодавні удари РФ по Україні.

Президент наголосив на необхідності спільної європейської протиповітряної оборони.

"Важливо, щоб Європа скоординувала зусилля та розробила спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії", - підкреслив він.

Переговорний процес

Зеленський наголосив, що Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого й гідного миру.

Сторони високо оцінили позицію Великої Британії щодо продовження тиску на РФ.

Пакети допомоги та підготовка до переговорів

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія виділить 300 млн доларів на оборонну підтримку України. У рамках цієї зустрічі сторони детально обговорили питання посилення української протиповітряної оборони.

Також нещодавно повідомлялося, що Зеленський працює над стратегією ведення переговорів з РФ без допомоги США. За даними ЗМІ, український президент розглядає альтернативні формати та залучення інших європейських партнерів для продовження переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Кір Стармер
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги