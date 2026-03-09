Вдруге за тиждень: балістична ракета з Ірану залетіла в Туреччину
Сьогодні, 9 березня, Іран знову випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини. Це вже друга атака на країну-союзника за останній тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Туреччини.
За даними відомства, балістичну ракету, яка після запуску з Ірану увійшла до повітряного простору Туреччини, знешкодили елементи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.
Частина уламків боєприпасу впала на порожні поля у місті Газіантеп. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.
У Міністерстві оборони Туреччини наголосили, що країна надає великого значення добросусідським відносинам і регіональній стабільності. Водночас Анкара заявила, що рішуче реагуватиме на будь-які загрози, спрямовані проти її території чи повітряного простору.
"Ми нагадуємо всім, що дотримання попереджень Туреччини з цього приводу відповідає інтересам кожного", - йдеться у заяві оборонного відомства.
Перша атака іранської балістики на Туреччину
Нагадаємо, 4 березня Туреччина вже повідомляла про перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану.
За даними Анкари, ракета пролетіла над повітряним простором Іраку та Сиріʼ і прямувала у бік Туреччини.
Її знищили сили протиповітряної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї. Уламки боєприпасу впали в районі провінції Хатай. Тоді загиблих або постраждалих не було.
Наступного дня, 5 березня, Генеральний штаб Ірану офіційно заперечив запуск ракети в бік Туреччини. Тегеран нібито наголосив на повазі до територіальної цілісності сусідньої держави.
Генсек НАТО Марк Рютте назвав атаку іранської ракети на Туреччину "серйозним інцидентом", проте Альянс не планує застосовувати п’яту статтю про колективну збройну відповідь.
Удари по Азербайджану та Кіпру
5 березня Іран уперше атакував Азербайджан: безпілотник, запущений з іранської території, влучив у будівлю аеропорту, викликав вибух і пожежу. Очевидці зафіксували атаку на відео.
Раніше, 2 березня, Іран двічі атакував безпілотниками британську військову базу на Кіпрі, спричинивши вибухи біля злітної смуги. Через загострення ситуації Греція відправила до Кіпру два військові кораблі і пару F-16.
1 березня Іран випустив дві балістичні ракети по британських базах на Кіпрі, обидві були перехоплені. Події відбуваються на тлі ескалації на Близькому Сході.