Вдруге за тиждень: балістична ракета з Ірану залетіла в Туреччину

Сьогодні, 9 березня, Іран знову випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини. Це вже друга атака на країну-союзника за останній тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Туреччини.

За даними відомства, балістичну ракету, яка після запуску з Ірану увійшла до повітряного простору Туреччини, знешкодили елементи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Частина уламків боєприпасу впала на порожні поля у місті Газіантеп. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

У Міністерстві оборони Туреччини наголосили, що країна надає великого значення добросусідським відносинам і регіональній стабільності. Водночас Анкара заявила, що рішуче реагуватиме на будь-які загрози, спрямовані проти її території чи повітряного простору.

"Ми нагадуємо всім, що дотримання попереджень Туреччини з цього приводу відповідає інтересам кожного", - йдеться у заяві оборонного відомства.