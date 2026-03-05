ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Серйозний інцидент. Рютте зробив заяву про 5-ту статтю та ракету Ірану над Туреччиною

13:40 05.03.2026 Чт
2 хв
Чи застосовуватиме НАТО статтю 5 через атаку на країну Альянсу?
aimg Тетяна Степанова
Серйозний інцидент. Рютте зробив заяву про 5-ту статтю та ракету Ірану над Туреччиною Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Атака іранської ракети на Туреччину є серйозним інцидентом, але НАТО не застосовуватиме 5-ту статтю про колективну збройну відповідь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Reuters.

Рютте сказав, що "збиття ракети в Туреччині є серйозним інцидентом", але додав, що "стаття 5 не застосовуватиметься".

За його словами, "в цьому випадку це недоречно".

Генсек зазначив, що "НАТО перебуває у стані готовності", додавши, що "Іран дуже близький до того, щоб стати загрозою і для Європи".

Водночас Рютте підтримав президента США Дональда Трампа в ударах по Ірану.

"Я думаю, що США знають, що роблять. Ми підтримуємо Трампа у йогозусиллях щодо знищення ядерних і ракетних можливостей Ірану", - сказав він.

Туреччина збила іранську балістичну ракету

Нагадаємо, вчора, 4 березня, турецькі військові збили іранську балістичну ракету.

За інформацією Міноборони країни, ракета, випущена з Ірану, перетнула повітряний простір Іраку та Сирії і була виявлена ​​під час руху до повітряного простору Туреччини.

Вона була своєчасно нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї.

Зазначається, що фрагмент ракети, що впав в районі Дертьоль провінції Хатай, належить системі ППО, яка перехопила загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Додамо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може застосувати 5 статтю про колективну оборону проти Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Туреччина Іран Марк Рютте Ракетна атака
Новини
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні