Експерт пояснив, як один удар може повалити режим в Ірані
Якщо нейтралізувати нового лідера іранського режиму Моджтабу Хаменеї, це може призвести до стабілізації ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар Бені Сабті, експерта з питань Ірану в ізраїльському Інституті досліджень нацбезпеки.
Він наголосив, що дестабілізація Близького Сходу відбувається через іранський режим, а ключем до стабільності є усунення лідера Моджтаби.
"Якщо ми насправді нейтралізуємо лідерство Моджтаби, якщо по ньому буде завдано удару і його там не буде, тоді режим впаде, і в цьому регіоні насправді стане більше стабільності, бо вони не матимуть жодного керівництва", - пояснив експерт.
Сабті додав, що удар по Моджтабі завдасть сильного удару і по Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Можливо, спочатку виникнуть внутрішні сутички або кілька ракетних атак, але це може покласти край зіткненням проти сусідів і проти Ізраїлю.
"Бо якщо ви заберете у них надію, дух... якщо вони побачать, що після батька за кілька днів не стало й сина, це може стати величезним ударом по їхній моралі. А бойовий дух іноді важливіший за ракети чи фізичну силу. Тож я думаю, що ключовим є те, що ми зробимо з цим Моджтабою", - підкреслив експерт.
Обрання нового лідера в Ірані
В розпал війни в Ірані з’явився ще більш радикальний лідер - Моджтаба Хаменеї. Його обрали після того, як США та Ізраїль ліквідували його батька, аятолу Алі Хаменеї, 28 лютого на початку військової операції.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, обрання нового верховного лідера Ірану, рахбара, проходило в авральному порядку на тлі постійних атак із боку США та Ізраїлю.
Силові структури наполягали на швидкому визначенні наступника, щоб уникнути політичної дестабілізації після смерті Хаменеї. Саме це дозволило просунути кандидатуру Моджтаби Хаменеї.
За оцінками джерел, прихід Моджтаби може змінити баланс впливу в іранській еліті, оскільки його призначення посилює позиції силових структур і послаблює інші групи впливу.
Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.
Детальніше про те, хто такий Моджтаба і чому його обрання лідером Ірану наближує кінець режиму - читайте у матеріалі РБК-Україна.