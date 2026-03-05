Іран вперше атакував Азербайджан, під ударом аеропорт (відео)
Іран у четвер, 5 березня, атакував Азербайджан. Безпілотник вдарив по Міжнародному аеропорту Нахічевань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report та пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.
Як повідомляється, запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув. На місці спалахнула пожежа. Очевидці зняли момент атаки на відео.
У МЗС країни повідомили, що ще один іранський дрон упав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.
"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів", - наголосили у відомстві.
Там зазначили, що напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні.
"Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезазначене питання, надала пояснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому", - додали у МЗС.
Там також зазначили, що аербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.
Посла Ірану в Азербайджані вже викликали до МЗС. Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту.
Міністерство оборони Азербайджану заявило, що готує заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, забезпечення безпеки цивільних осіб і цивільної інфраструктури, і напад з боку Ірану не залишаться без відповіді.
Наразі вивчаються технічні параметри іранських безпілотників і деталі атак на Азербайджан.
Азербайджан розгортає ППО та стягує сили до іранського кордону
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Азербайджан посилив військову присутність на кордоні з Іраном та привів частину армії у підвищену бойову готовність. Підрозділи були перекинуті до прикордонних районів, а військовим скасували відпустки.
За даними журналістів, азербайджанське командування видало терміновий наказ про посилення оборони на південному напрямку, адже ситуація на кордоні протяжністю понад 700 кілометрів стає дедалі напруженішою.
Водночас влада Азербайджану заявила, що намагається зберігати дипломатичний тон, заявляючи, що всі військові маневри мають "виключно оборонний характер".
Урядовці підкреслюють, що наразі в пріоритеті - зміцнити державний кордон та запобігти можливим провокаціям із повітря.
Однак аналітики вказують на те, що така активність Баку є прямою відповіддю на геополітичну турбулентність у регіоні. Ризик того, що конфлікти на Близькому Сході можуть зачепити сусідні країни, змушує Азербайджан діяти на випередження.