Напад на союзника? Туреччина збила іранську балістичну ракету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Туреччини.

"Балістична ракета, випущена з Ірану, перетнула повітряний простір Іраку та Сирії і була виявлена ​​під час руху до повітряного простору Туреччини. Вона була своєчасно нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї", - зазначили у Міноборони Туреччини.

Зазначається, що фрагмент ракети, що впав в районі Дертьоль провінції Хатай, належить системі ППО, яка перехопила загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Ми попереджаємо всі сторони утримуватися від дій, які призведуть до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультуватися з НАТО та іншими союзниками", - додали у оборонному відомстві країни.