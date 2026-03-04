ua en ru
Напад на союзника? Туреччина збила іранську балістичну ракету

14:26 04.03.2026 Ср
2 хв
Куди могла цілити іранська "балістика"?
aimg Костянтин Широкун
Напад на союзника? Туреччина збила іранську балістичну ракету Фото: Туреччина збила іранську балістичну ракету (Getty Images)

Турецькі військові збили іранську балістичну ракету. Вона летіла у напрямку повітряного простору Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Туреччини.

Читайте також: Вперше в історії: F-35 зійшовся у повітряному бою з російським винищувачем

"Балістична ракета, випущена з Ірану, перетнула повітряний простір Іраку та Сирії і була виявлена ​​під час руху до повітряного простору Туреччини. Вона була своєчасно нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї", - зазначили у Міноборони Туреччини.

Зазначається, що фрагмент ракети, що впав в районі Дертьоль провінції Хатай, належить системі ППО, яка перехопила загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Ми попереджаємо всі сторони утримуватися від дій, які призведуть до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультуватися з НАТО та іншими союзниками", - додали у оборонному відомстві країни.

Удари по Кіпру

Не виключено, що іранська ракета, яка пролетіла Ірак та Сирію, й наближалась до Туреччини, летіла у напрямку Кіпру.

Так, за минулі кілька днів Іран щонайменше двічі атакував британську військову базу на Кіпрі безпілотниками, повідомлялось про вибухи у районі злітної смуги.

На тлі загострення ситуації Греція направила до Кіпру два військові кораблі для захисту острова. Також повідомляється про відправку пари винищувачів F-16.

Також 1 березня стало відомо, що Іран випустив дві балістичні ракети у напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Обидві ракети були перехоплені на підльоті до острова.

