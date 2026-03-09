Второй раз за неделю: баллистическая ракета из Ирана залетела в Турцию

Сегодня, 9 марта, Иран снова выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Это уже вторая атака на страну-союзника за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

По данным ведомства, баллистическую ракету, которая после запуска из Ирана вошла в воздушное пространство Турции, обезвредили элементы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Часть обломков боеприпаса упала на пустые поля в городе Газиантеп. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Министерстве обороны Турции подчеркнули, что страна придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. В то же время Анкара заявила, что будет решительно реагировать на любые угрозы, направленные против ее территории или воздушного пространства.

"Мы напоминаем всем, что соблюдение предупреждений Турции по этому поводу отвечает интересам каждого", - говорится в заявлении оборонного ведомства.