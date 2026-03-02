Удари Ірану по Кіпру: у Британії оголосили про другий обстріл, США - очікують

Іран атакував британську військову базу на Кіпрі безпілотником. У звʼязку з цим посольство США Нікосії попередило своїх громадян про загрозу іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США на Кіпрі.

"Є інформація про можливу загрозу з боку безпілотників для регіону Пафосу. Не приходите до посольства, окрім випадків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Посольство США в Нікосії закликає громадян США на Кіпрі залишатися пильними та обережними.

Зокрема, їм рекомендують у разі вибухів або увімкнення сирен негайно шукати укриття.

Якщо люди перебувають у будівлі - перейти на найнижчий поверх, подалі від вікон і зовнішніх стін.

Якщо ж на вулиці - знайти укріплену споруду або лягти на землю та прикрити голову руками.

Також попереджається, що навіть у разі перехоплення цілі уламки можуть становити серйозну небезпеку.

Окремо радять уникати районів поблизу військових об’єктів та урядових будівель, не перебувати біля вікон і не виходити без потреби під час активних повітряних тривог.

Тим часом, за даними уряду Кіпру, Іран вдруге атакував британську військову базу на острові.

Йдеться про базу ВПС Акротірі. Два дрони, які прямували до об’єкта, були "успішно перехоплені".

За словами очевидців, близько години тому на базі, яка вночі вже зазнала атаки іранських дронів, знову пролунали сирени повітряної тривоги.

На тлі загострення ситуації Греція направляє до Кіпру два військові кораблі для захисту острова. Також повідомляється про відправку пари винищувачів F-16.