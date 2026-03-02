Удари Ірану по Кіпру: у Британії оголосили про другий обстріл, США - очікують
Іран атакував британську військову базу на Кіпрі безпілотником.
У звʼязку з цим посольство США Нікосії попередило своїх громадян про загрозу іранських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США на Кіпрі.
Читайте також: На Кіпрі атаковано авіабазу Британії: по об'єкту прилетів іранський дрон
"Є інформація про можливу загрозу з боку безпілотників для регіону Пафосу. Не приходите до посольства, окрім випадків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Посольство США в Нікосії закликає громадян США на Кіпрі залишатися пильними та обережними.
Зокрема, їм рекомендують у разі вибухів або увімкнення сирен негайно шукати укриття.
Якщо люди перебувають у будівлі - перейти на найнижчий поверх, подалі від вікон і зовнішніх стін.
Якщо ж на вулиці - знайти укріплену споруду або лягти на землю та прикрити голову руками.
Також попереджається, що навіть у разі перехоплення цілі уламки можуть становити серйозну небезпеку.
Окремо радять уникати районів поблизу військових об’єктів та урядових будівель, не перебувати біля вікон і не виходити без потреби під час активних повітряних тривог.
Тим часом, за даними уряду Кіпру, Іран вдруге атакував британську військову базу на острові.
Йдеться про базу ВПС Акротірі. Два дрони, які прямували до об’єкта, були "успішно перехоплені".
За словами очевидців, близько години тому на базі, яка вночі вже зазнала атаки іранських дронів, знову пролунали сирени повітряної тривоги.
На тлі загострення ситуації Греція направляє до Кіпру два військові кораблі для захисту острова. Також повідомляється про відправку пари винищувачів F-16.
Що відомо про атаку Ірану на британську військову базу на Кіпрі
1 березня стало відомо, що Іран випустив дві балістичні ракети у напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Обидві ракети або впали в Середземне море, або були перехоплені ще на підльоті до острова.
У ніч на 2 березня на Кіпрі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що їх було чути поблизу авіабази, а також лунали сирени повітряної тривоги.
Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що один із вибухів пов’язаний з ударом безпілотника іранського походження. Водночас даних про постраждалих унаслідок атаки наразі немає.
Раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із відеозверненням. Він сказав, що Лондон погодився надати США свої військові бази для атаки по Ірану.