УЗ запускає "3000 км Україною" вже завтра: умови програми й список перших поїздів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".
Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.
Українцям пояснили, що це дасть можливість:
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.
Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".
Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.
Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:
При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.
Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:
У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.
При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.
"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.
Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).
Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.
Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".
Після верифікації, необхідно:
"Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".
Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину.
"Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.
Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км.
"Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:
Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":
Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.
Пасажирам "Укрзалізниці" нагадали також, що програма покриває лише вартість проїзду.
Тобто постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси - оплачуються окремо.
"Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей", - повідомили у компанії.
Крім того, українцям пояснили, що 3000 км не обов'язково використовувати в грудні 2025 року, адже найбільшу кількість місць "Укрзалізниця" пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).
"Невикористаний залишок від 3000 км Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності Укрзалізниці "Залізні друзі". Цей функціонал з'явиться в застосунку УЗ у 2026 році", - розповіли також в УЗ.
Насамкінець в УЗ розповіли, що додаткових коштів з держбюджету на цю програму виділяти не потрібно.
"Рішення уряду передбачає компенсатори, щоб "Укрзалізниця" отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті", - пояснили громадянам.
Зазначається, що держава "вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати".
"А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування", - додали у прес-службі компанії.
Уточнюється, що в I кварталі 2026 року має бути створений механізм, який "компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень".
"Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни", - підсумували в УЗ.
