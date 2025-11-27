ua en ru
Головна » Життя » Зміни

УЗ запускає поїзди між Києвом і Львовом щогодини: коли запрацює тактовий рух

Четвер 27 листопада 2025 15:58
UA EN RU
УЗ запускає поїзди між Києвом і Львовом щогодини: коли запрацює тактовий рух УЗ організує рух поїздів між Києвом і Львовом щогодини (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

"Укрзалізниця" запроваджує так званий тактовий рух між Києвом та Львовом. Йдеться про курсування поїздів між містами щогодини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

У чому полягає суть тактового руху поїздів

В цілому тактовий рух - це модель сполучення, при якій поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини).

В УЗ уточнили, що тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні - добре відтестована на Kyiv City Express.

"Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана - поїзди відправляються щогодини у той самий час, а розклад легко запам'ятати", - пояснили українцям.

Тим часом для залізниці ця модель зручна тим, що дозволяє:

  • рівномірно розподілити пасажиропотік впродовж доби;
  • мінімізувати пікові навантаження.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у межах презентації нового графіку пасажирського руху сезону 2025-2026 рр. пояснив, що тактовий рух - це "можливість чітко (щогодини чи щопівгодини) знати, що між певними містами у визначений час є поїзди".

"Це доведено європейським досвідом і всіма спостереженнями за пасажирами. Найкращий спосіб людей брати саме залізницею. Як спосіб транспортування... Як у міському транспорті - ти знаєш, що завжди буде поїзд... Чітко передбачено, що на вказаний час є поїзди", - поділився посадовець.

УЗ запускає поїзди між Києвом і Львовом щогодини: коли запрацює тактовий рухУЗ запускає тактовий рух поїздів між Києвом і Львовом (інфографіка: прес-служба "Укрзалізниці")

Коли запрацює тактовий рух між Києвом і Львовом

Згідно з інформацією прес-служби УЗ, тактовий рух між Києвом та Львовом буде запроваджено в новому графіку руху поїздів на 2026 рік.

Він запрацює 14 грудня цього року.

УЗ запускає поїзди між Києвом і Львовом щогодини: коли запрацює тактовий рухУЗ запускає поїзди між Києвом і Львовом щогодини: коли запрацює тактовий рухГрафік руху поїздів УЗ (інфографіка: прес-служба "Укрзалізниці")

"Це означає, що на найпопулярнішому напрямку "Київ - Львів - Київ" поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини", - повідомили пасажирам.

Уточнюється, що переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно - із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.

УЗ запускає поїзди між Києвом і Львовом щогодини: коли запрацює тактовий рухПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Крім того, ми пояснювали, що потрібно знати про програму "УЗ-3000", яка передбачає безкоштовні поїздки для українців.

Читайте також, що відомо запуск 11 нових поїздів (у новому графіку руху УЗ на 2025-2026 роки) та суттєве оновлення чинних рейсів.

Київ Укрзалізниця Львів Поїзди Подорожі Потяги Пасажири
