УЗ запускает "3000 км по Украине" уже завтра: условия программы и список первых поездов

Кабинет министров принял постановление, которое запускает программу "3000 км по Украине". В декабре 2025 года эта инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
Первый этап программы "3000 км по Украине" - это 3000 км для прифронтовых громад.
Украинцам объяснили, что это даст возможность:
Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы "3000 км по Украине" отметил, что ее фокус - на тех, кто в этом действительно нуждается.
То есть в программу не входит так называемый "премиум-сегмент".
Он добавил, что цены на билеты могут зависеть от того, насколько заранее человек их покупает, а также от дня недели.
Между тем в УЗ отметили, что программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места:
При этом расстояние в 3000 км "символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно", что является самым длинным на сегодня в Украине маршрутом поезда.
Воспользоваться программой пассажиры УЗ могут уже с 10:00 среды, 3 декабря. Для этого нужно:
В пресс-службе "Укрзализныци" объяснили, что получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км.
При этом отправиться в путешествие можно будет с пятницы, 5 декабря.
"Все бонусные километры не обязательно использовать за один раз, ведь они будут доступны до конца 2026 года", - добавили в компании.
Между тем Перцовский во время общения с журналистами объяснил, что пока купить билеты можно только с прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция - одна составляющая поездки - должна быть на территории прифронтовых громад).
То есть сейчас программа находится на этапе тестирования, однако позже планируют добавить валидацию - тогда билеты смогут покупать жители прифронтовых громад, зарегистрированные в таких населенных пунктах, но с любых удобных для них станций.
Для того чтобы оформить билет на поезд "за километры", аккаунт пользователя в приложении УЗ должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпис".
После верификации, необходимо:
"При бронировании будут использованы километры - они автоматически спишутся с бонусного счета", - объяснили в пресс-службе "Укрзализныци".
Важно при этом, что билет можно оформить только на себя и на своего ребенка.
"Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно (функционал в дальнейшем будет дорабатываться), - отметили в УЗ.
Кроме того, дети от 5 лет также получают собственные 3000 км.
"Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в "Дії" (добавьте свидетельство о рождении ребенка)", - посоветовали гражданам.
В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы "3000 км по Украине" билеты доступны на следующие поезда:
Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:
А также места 2 класса в "Интерсити+":
Украинцам объяснили, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.
"В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", - поделились в компании.
Пассажирам "Укрзализныци" напомнили также, что программа покрывает только стоимость проезда.
То есть постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы - оплачиваются отдельно.
"Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий", - сообщили в компании.
Кроме того, украинцам объяснили, что 3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года, ведь наибольшее количество мест "Укрзализныця" будет предлагать прежде всего в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).
"Неиспользованный остаток от 3000 км по Украине в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности Укрзализныци "Залізні друзі". Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году", - рассказали также в УЗ.
В завершение в УЗ рассказали, что дополнительных средств из госбюджета на эту программу выделять не нужно.
"Решение правительства предусматривает компенсаторы, чтобы "Укрзализныця" получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте", - объяснили гражданам.
Отмечается, что государство "уже начало и продолжит софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла стабильно работать".
"А сегодняшнее решение правительства даст старт новому подходу к этому финансированию", - добавили в пресс-службе компании.
Уточняется, что в I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который "будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок".
"Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны", - подытожили в УЗ.
