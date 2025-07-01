Подарунки за поїздки? Як дітям отримати "Паспорт мандрівника" і заробити бонуси від УЗ
Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий сімейний проект "Паспорт мандрівника", який перетворить поїздки в поїздах і та відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Чим важливий "Паспорт мандрівника"
Сімейний проект "Паспорт мандрівника" було створено для того, щоб мандрівки дітей і дорослих з УЗ стали цікавішими.
"Ми на залізниці віримо: найкращі спогади народжуються в подорожах - у відчутті пригоди, що починається вже на вокзалі та триває з кожним захопленим дитячим поглядом у вікно поїзда", - наголосили в акціонерному товаристві.
Уточнюється, що "Паспорт мандрівника" запускають саме для таких моментів.
В межах ініціативи юні пасажири УЗ зможуть:
- отримати спеціальний дитячий "Паспорт";
- збирати під час подорожей Україною унікальні штампи (вносити їх в отриманий "документ");
- обмінювати їх на обіймашки в програмі лояльності "Залізні друзі".
Хто видаватиме дітям "Паспорт мандрівника"
Згідно з інформацією УЗ, на старті проекту дитячі "паспорти" будуть видавати "янголи" - вокзальні помічники компанії.
Отримати їх можна на п'ятьох опорних вокзалах:
- у Києві;
- у Львові;
- в Одесі;
- у Харкові;
- у Вінниці.
Зазначається, що один "паспорт" видаватимуть в одні руки.
"Щоб отримати "Паспорт мандрівника" - просто зверніться до вокзального помічника на одному з перелічених вокзалів, наші "янголи" все пояснять кожній дитині", - зауважили в "Укрзалізниці".
Де збирати штампи для "Паспорта мандрівника"
Збирати до свого "паспорта" штампи юні мандрівники зможуть відвідуючи різні куточки України:
- у "янголів" на п'ятьох опорних вокзалах;
- у чергових по вокзалу в різних містах: Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Ужгород, Хмельницький, Тернопіль, Луцьк, Чернівці, Івано-Франківськ і Кам'янець-Подільський;
- у начальників флагманських поїздів "Укрзалізниці";
- у провідників дитячих вагонів.
Як обмінювати штампи на обіймашки і подарунки
В "Укрзалізниці" пояснили, що за кожним штампом - не лише відкриття, емоція та пригода, але і наближення до приємної винагороди:
- за кожні 5 зібраних штампів (будь-яких, головне - різних) - нараховується 5000 обіймашок;
- за 15 різних штампів - можна отримати спеціальний подарунок від УЗ.
Обмін штампів на обіймашки можна здійснити:
- у "янголів" на п'ятьох опорних вокзалах України;
- через онлайн-підтримку УЗ.
"Просто покажіть "Паспорт мандрівника" - і отримайте нарахування обіймашок у вашому профілі в застосунку "Укрзалізниці", - пояснили українцям.
Насамкінець в УЗ зауважили, що цей проект - не лише про подорожі.
"Він про знайомство з Україною і спільні пригоди. Ми прагнемо, щоб залізнична мандрівка ставала важливою частиною дитячих спогадів і родинних історій. Не забудьте поділитися фото з "паспортом" і позначити "Укрзалізницю" у соцмережах - хай ваша подорож надихає інших", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гарячий сезон перевезень УЗ вже у розпалі, тому залізничники пріоритезують виділення вагонів для військовослужбовців та організованих груп дітей.
Для того, щоб збільшити шанси на виділення місць під окрему компанію мандрівників (від 10 осіб), громадянам рекомендують надсилати заявку на групове перевезення "Укрзалізницею" заздалегідь.
Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
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