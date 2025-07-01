Подарунки за поїздки? Як дітям отримати "Паспорт мандрівника" і заробити бонуси від УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий сімейний проект "Паспорт мандрівника", який перетворить поїздки в поїздах і та відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Чим важливий "Паспорт мандрівника"

Сімейний проект "Паспорт мандрівника" було створено для того, щоб мандрівки дітей і дорослих з УЗ стали цікавішими.

"Ми на залізниці віримо: найкращі спогади народжуються в подорожах - у відчутті пригоди, що починається вже на вокзалі та триває з кожним захопленим дитячим поглядом у вікно поїзда", - наголосили в акціонерному товаристві.

Уточнюється, що "Паспорт мандрівника" запускають саме для таких моментів.

В межах ініціативи юні пасажири УЗ зможуть:

отримати спеціальний дитячий "Паспорт";

збирати під час подорожей Україною унікальні штампи (вносити їх в отриманий "документ");

обмінювати їх на обіймашки в програмі лояльності "Залізні друзі".

Хто видаватиме дітям "Паспорт мандрівника"

Згідно з інформацією УЗ, на старті проекту дитячі "паспорти" будуть видавати "янголи" - вокзальні помічники компанії.

Отримати їх можна на п'ятьох опорних вокзалах:

у Києві;

у Львові;

в Одесі;

у Харкові;

у Вінниці.

Зазначається, що один "паспорт" видаватимуть в одні руки.

"Щоб отримати "Паспорт мандрівника" - просто зверніться до вокзального помічника на одному з перелічених вокзалів, наші "янголи" все пояснять кожній дитині", - зауважили в "Укрзалізниці".

Де збирати штампи для "Паспорта мандрівника"

Збирати до свого "паспорта" штампи юні мандрівники зможуть відвідуючи різні куточки України:

у "янголів" на п'ятьох опорних вокзалах;

у чергових по вокзалу в різних містах: Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Ужгород, Хмельницький, Тернопіль, Луцьк, Чернівці, Івано-Франківськ і Кам'янець-Подільський;

у начальників флагманських поїздів "Укрзалізниці";

у провідників дитячих вагонів.

Як обмінювати штампи на обіймашки і подарунки

В "Укрзалізниці" пояснили, що за кожним штампом - не лише відкриття, емоція та пригода, але і наближення до приємної винагороди:

за кожні 5 зібраних штампів (будь-яких, головне - різних) - нараховується 5000 обіймашок;

за 15 різних штампів - можна отримати спеціальний подарунок від УЗ.

Обмін штампів на обіймашки можна здійснити:

у "янголів" на п'ятьох опорних вокзалах України;

через онлайн-підтримку УЗ.

"Просто покажіть "Паспорт мандрівника" - і отримайте нарахування обіймашок у вашому профілі в застосунку "Укрзалізниці", - пояснили українцям.

Насамкінець в УЗ зауважили, що цей проект - не лише про подорожі.

"Він про знайомство з Україною і спільні пригоди. Ми прагнемо, щоб залізнична мандрівка ставала важливою частиною дитячих спогадів і родинних історій. Не забудьте поділитися фото з "паспортом" і позначити "Укрзалізницю" у соцмережах - хай ваша подорож надихає інших", - підсумували у компанії.