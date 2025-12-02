УЗ запускає "3000 км Україною" вже завтра: умови програми й список перших поїздів
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".
"3000 км Україною": чим важливий перший етап
Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.
Українцям пояснили, що це дасть можливість:
- родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;
- мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.
Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".
Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.
Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:
- у вагонах плацкарт;
- у вагонах купе;
- у регіональних поїздах;
- у 2 класі "Інтерсіті".
Перший етап "3000 км Україною" - для прифронтових громад (ілюстрація: t.me/UkrzalInfo)
При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.
Коли та як можна скористатися програмою
Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:
- або встановити застосунок "Укрзалізниці";
- або оновити його до останньої версії;
- оформлювати в ньому квитки за кілометри.
У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.
При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.
"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.
Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).
Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.
Як оформити квиток на потяг "за кілометри"
Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".
Після верифікації, необхідно:
- знайти позначку "3000";
- натиснути "Взяти участь" й отримати 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;
- обрати потрібний поїзд із позначкою "3000".
"Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".
Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину.
"Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.
Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км.
"Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.
Діти від 5 років отримують власні 3000 км (інфографіка: t.me/UkrzalInfo)
Квитки на які поїзди доступні на першому етапі
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";
- №103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";
- №109/110 "Львів - Миколаїв";
- №115/116 "Суми - Київ";
- №121/122 "Миколаїв - Київ";
- №127/128 "Львів - Запоріжжя";
- №141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";
- №143/144 "Суми - Рахів";
- №39/40 "Солотвино - Запоріжжя";
- №45/44 "Харків - Ужгород";
- №47/48 "Запоріжжя - Мукачево";
- №51/52 "Одеса - Запоріжжя";
- №53/54 "Дніпро - Одеса";
- №61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";
- №773/774 "Київ - Конотоп";
- №87/88 "Ковель - Запоріжжя";
- № 886/888 "Фастів - Чернігів";
- №895/896 "Конотоп - Фастів".
Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 "Харків - Ясіня";
- №17/18 "Харків - Ужгород";
- №41/42 "Дніпро - Трускавець".
А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":
- №719/720 "Харків - Київ";
- №723/722 "Харків - Київ";
- №731/732 "Запоріжжя - Київ".
Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.
Що ще варто знати про програму "3000 км Україною"
Пасажирам "Укрзалізниці" нагадали також, що програма покриває лише вартість проїзду.
Тобто постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси - оплачуються окремо.
"Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей", - повідомили у компанії.
Крім того, українцям пояснили, що 3000 км не обов'язково використовувати в грудні 2025 року, адже найбільшу кількість місць "Укрзалізниця" пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).
"Невикористаний залишок від 3000 км Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності Укрзалізниці "Залізні друзі". Цей функціонал з'явиться в застосунку УЗ у 2026 році", - розповіли також в УЗ.
Додаткові сервіси УЗ - оплачуються окремо (інфографіка: t.me/UkrzalInfo)
Чим важливе сьогоднішнє рішення уряду
Насамкінець в УЗ розповіли, що додаткових коштів з держбюджету на цю програму виділяти не потрібно.
"Рішення уряду передбачає компенсатори, щоб "Укрзалізниця" отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті", - пояснили громадянам.
Зазначається, що держава "вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати".
"А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування", - додали у прес-службі компанії.
Уточнюється, що в I кварталі 2026 року має бути створений механізм, який "компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень".
"Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни", - підсумували в УЗ.
Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.
Крім того, українцям повідомили про запуск поїздів між Києвом і Львовом щогодини (йдеться про так званий тактовий рух).
Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).