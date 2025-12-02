ua en ru
УЗ запускає "3000 км Україною" вже завтра: умови програми й список перших поїздів

Вівторок 02 грудня 2025 20:32
UA EN RU
УЗ запускає "3000 км Україною" вже завтра: умови програми й список перших поїздів Перший етап програми "3000 км Україною" - для прифронтових громад (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Тетяна Веремєєва

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

"3000 км Україною": чим важливий перший етап

Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.

Українцям пояснили, що це дасть можливість:

  • родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;
  • мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.

Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".

Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.

Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:

  • у вагонах плацкарт;
  • у вагонах купе;
  • у регіональних поїздах;
  • у 2 класі "Інтерсіті".

УЗ запускає &quot;3000 км Україною&quot; вже завтра: умови програми й список перших поїздівПерший етап "3000 км Україною" - для прифронтових громад (ілюстрація: t.me/UkrzalInfo)

При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.

Коли та як можна скористатися програмою

Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:

  • або встановити застосунок "Укрзалізниці";
  • або оновити його до останньої версії;
  • оформлювати в ньому квитки за кілометри.

У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.

При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.

"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.

Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).

Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.

Як оформити квиток на потяг "за кілометри"

Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".

Після верифікації, необхідно:

  • знайти позначку "3000";
  • натиснути "Взяти участь" й отримати 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;
  • обрати потрібний поїзд із позначкою "3000".

"Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".

Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину.

"Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.

Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км.

"Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.

УЗ запускає &quot;3000 км Україною&quot; вже завтра: умови програми й список перших поїздівДіти від 5 років отримують власні 3000 км (інфографіка: t.me/UkrzalInfo)

Квитки на які поїзди доступні на першому етапі

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";
  • №103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";
  • №109/110 "Львів - Миколаїв";
  • №115/116 "Суми - Київ";
  • №121/122 "Миколаїв - Київ";
  • №127/128 "Львів - Запоріжжя";
  • №141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";
  • №143/144 "Суми - Рахів";
  • №39/40 "Солотвино - Запоріжжя";
  • №45/44 "Харків - Ужгород";
  • №47/48 "Запоріжжя - Мукачево";
  • №51/52 "Одеса - Запоріжжя";
  • №53/54 "Дніпро - Одеса";
  • №61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";
  • №773/774 "Київ - Конотоп";
  • №87/88 "Ковель - Запоріжжя";
  • № 886/888 "Фастів - Чернігів";
  • №895/896 "Конотоп - Фастів".

Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 "Харків - Ясіня";
  • №17/18 "Харків - Ужгород";
  • №41/42 "Дніпро - Трускавець".

А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":

  • №719/720 "Харків - Київ";
  • №723/722 "Харків - Київ";
  • №731/732 "Запоріжжя - Київ".

Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.

"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.

Що ще варто знати про програму "3000 км Україною"

Пасажирам "Укрзалізниці" нагадали також, що програма покриває лише вартість проїзду.

Тобто постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси - оплачуються окремо.

"Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей", - повідомили у компанії.

Крім того, українцям пояснили, що 3000 км не обов'язково використовувати в грудні 2025 року, адже найбільшу кількість місць "Укрзалізниця" пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

"Невикористаний залишок від 3000 км Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності Укрзалізниці "Залізні друзі". Цей функціонал з'явиться в застосунку УЗ у 2026 році", - розповіли також в УЗ.

УЗ запускає &quot;3000 км Україною&quot; вже завтра: умови програми й список перших поїздівДодаткові сервіси УЗ - оплачуються окремо (інфографіка: t.me/UkrzalInfo)

Чим важливе сьогоднішнє рішення уряду

Насамкінець в УЗ розповіли, що додаткових коштів з держбюджету на цю програму виділяти не потрібно.

"Рішення уряду передбачає компенсатори, щоб "Укрзалізниця" отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті", - пояснили громадянам.

Зазначається, що держава "вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати".

"А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування", - додали у прес-службі компанії.

Уточнюється, що в I кварталі 2026 року має бути створений механізм, який "компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень".

"Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни", - підсумували в УЗ.

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Крім того, українцям повідомили про запуск поїздів між Києвом і Львовом щогодини (йдеться про так званий тактовий рух).

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

