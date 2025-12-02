УЗ запускает "3000 км по Украине" уже завтра: условия программы и список первых поездов

Кабинет министров принял постановление, которое запускает программу "3000 км по Украине". В декабре 2025 года эта инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

"3000 км по Украине": чем важен первый этап

Первый этап программы "3000 км по Украине" - это 3000 км для прифронтовых громад.

Украинцам объяснили, что это даст возможность:

семьям - посетить близких у линии фронта;

жителям прифронтовых громад - переехать на зимний период в другие регионы.

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы "3000 км по Украине" отметил, что ее фокус - на тех, кто в этом действительно нуждается.

То есть в программу не входит так называемый "премиум-сегмент".

Он добавил, что цены на билеты могут зависеть от того, насколько заранее человек их покупает, а также от дня недели.

Между тем в УЗ отметили, что программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места:

в вагонах плацкарт;

в вагонах купе;

в региональных поездах;

во 2 классе "Интерсити".

Первый этап "3000 км по Украине" - для прифронтовых громад (иллюстрация: t.me/UkrzalInfo)

При этом расстояние в 3000 км "символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно", что является самым длинным на сегодня в Украине маршрутом поезда.

Когда и как можно воспользоваться программой

Воспользоваться программой пассажиры УЗ могут уже с 10:00 среды, 3 декабря. Для этого нужно:

либо установить приложение "Укрзализныци";

либо обновить его до последней версии;

оформлять в нем билеты за километры.

В пресс-службе "Укрзализныци" объяснили, что получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км.

При этом отправиться в путешествие можно будет с пятницы, 5 декабря.

"Все бонусные километры не обязательно использовать за один раз, ведь они будут доступны до конца 2026 года", - добавили в компании.

Между тем Перцовский во время общения с журналистами объяснил, что пока купить билеты можно только с прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция - одна составляющая поездки - должна быть на территории прифронтовых громад).

То есть сейчас программа находится на этапе тестирования, однако позже планируют добавить валидацию - тогда билеты смогут покупать жители прифронтовых громад, зарегистрированные в таких населенных пунктах, но с любых удобных для них станций.

Как оформить билет на поезд "за километры"

Для того чтобы оформить билет на поезд "за километры", аккаунт пользователя в приложении УЗ должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпис".

После верификации, необходимо:

найти отметку "3000";

нажать "Принять участие" и получить 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия;

выбрать нужный поезд с пометкой "3000".

"При бронировании будут использованы километры - они автоматически спишутся с бонусного счета", - объяснили в пресс-службе "Укрзализныци".

Важно при этом, что билет можно оформить только на себя и на своего ребенка.

"Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно (функционал в дальнейшем будет дорабатываться), - отметили в УЗ.

Кроме того, дети от 5 лет также получают собственные 3000 км.

"Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в "Дії" (добавьте свидетельство о рождении ребенка)", - посоветовали гражданам.

Дети от 5 лет получают собственные 3000 км (инфографика: t.me/UkrzalInfo)

Билеты на какие поезда доступны на первом этапе

В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы "3000 км по Украине" билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 "Николаев - Барвинково (Краматорск)";

№103/104 "(Краматорск) Барвинково - Львов";

№109/110 "Львов - Николаев";

№115/116 "Сумы - Киев";

№121/122 "Николаев - Киев";

№127/128 "Львов - Запорожье";

№141/142 "Ивано-Франковск - Чернигов";

№143/144 "Сумы - Рахов";

№39/40 "Солотвино - Запорожье";

№45/44 "Харьков - Ужгород";

№47/48 "Запорожье - Мукачево";

№51/52 "Одесса - Запорожье";

№53/54 "Днепр - Одесса";

№61/62 "Днепр - Ивано-Франковск";

№773/774 "Киев - Конотоп";

№87/88 "Ковель - Запорожье";

№ 886/888 "Фастов - Чернигов";

№895/896 "Конотоп - Фастов".

Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 "Харьков - Ясиня";

№17/18 "Харьков - Ужгород";

№41/42 "Днепр - Трускавец".

А также места 2 класса в "Интерсити+":

№719/720 "Харьков - Киев";

№723/722 "Харьков - Киев";

№731/732 "Запорожье - Киев".

Украинцам объяснили, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.

"В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", - поделились в компании.

Что еще стоит знать о программе "3000 км по Украине"

Пассажирам "Укрзализныци" напомнили также, что программа покрывает только стоимость проезда.

То есть постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы - оплачиваются отдельно.

"Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий", - сообщили в компании.

Кроме того, украинцам объяснили, что 3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года, ведь наибольшее количество мест "Укрзализныця" будет предлагать прежде всего в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).

"Неиспользованный остаток от 3000 км по Украине в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности Укрзализныци "Залізні друзі". Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году", - рассказали также в УЗ.

Дополнительные сервисы УЗ - оплачиваются отдельно (инфографика: t.me/UkrzalInfo)

Чем важно сегодняшнее решение правительства

В завершение в УЗ рассказали, что дополнительных средств из госбюджета на эту программу выделять не нужно.

"Решение правительства предусматривает компенсаторы, чтобы "Укрзализныця" получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте", - объяснили гражданам.

Отмечается, что государство "уже начало и продолжит софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла стабильно работать".

"А сегодняшнее решение правительства даст старт новому подходу к этому финансированию", - добавили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который "будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок".

"Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны", - подытожили в УЗ.