УЗ запускает "3000 км по Украине" уже завтра: условия программы и список первых поездов
Кабинет министров принял постановление, которое запускает программу "3000 км по Украине". В декабре 2025 года эта инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"3000 км по Украине": чем важен первый этап
Первый этап программы "3000 км по Украине" - это 3000 км для прифронтовых громад.
Украинцам объяснили, что это даст возможность:
- семьям - посетить близких у линии фронта;
- жителям прифронтовых громад - переехать на зимний период в другие регионы.
Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы "3000 км по Украине" отметил, что ее фокус - на тех, кто в этом действительно нуждается.
То есть в программу не входит так называемый "премиум-сегмент".
Он добавил, что цены на билеты могут зависеть от того, насколько заранее человек их покупает, а также от дня недели.
Между тем в УЗ отметили, что программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места:
- в вагонах плацкарт;
- в вагонах купе;
- в региональных поездах;
- во 2 классе "Интерсити".
Первый этап "3000 км по Украине" - для прифронтовых громад (иллюстрация: t.me/UkrzalInfo)
При этом расстояние в 3000 км "символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно", что является самым длинным на сегодня в Украине маршрутом поезда.
Когда и как можно воспользоваться программой
Воспользоваться программой пассажиры УЗ могут уже с 10:00 среды, 3 декабря. Для этого нужно:
- либо установить приложение "Укрзализныци";
- либо обновить его до последней версии;
- оформлять в нем билеты за километры.
В пресс-службе "Укрзализныци" объяснили, что получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км.
При этом отправиться в путешествие можно будет с пятницы, 5 декабря.
"Все бонусные километры не обязательно использовать за один раз, ведь они будут доступны до конца 2026 года", - добавили в компании.
Между тем Перцовский во время общения с журналистами объяснил, что пока купить билеты можно только с прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция - одна составляющая поездки - должна быть на территории прифронтовых громад).
То есть сейчас программа находится на этапе тестирования, однако позже планируют добавить валидацию - тогда билеты смогут покупать жители прифронтовых громад, зарегистрированные в таких населенных пунктах, но с любых удобных для них станций.
Как оформить билет на поезд "за километры"
Для того чтобы оформить билет на поезд "за километры", аккаунт пользователя в приложении УЗ должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпис".
После верификации, необходимо:
- найти отметку "3000";
- нажать "Принять участие" и получить 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия;
- выбрать нужный поезд с пометкой "3000".
"При бронировании будут использованы километры - они автоматически спишутся с бонусного счета", - объяснили в пресс-службе "Укрзализныци".
Важно при этом, что билет можно оформить только на себя и на своего ребенка.
"Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно (функционал в дальнейшем будет дорабатываться), - отметили в УЗ.
Кроме того, дети от 5 лет также получают собственные 3000 км.
"Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в "Дії" (добавьте свидетельство о рождении ребенка)", - посоветовали гражданам.
Дети от 5 лет получают собственные 3000 км (инфографика: t.me/UkrzalInfo)
Билеты на какие поезда доступны на первом этапе
В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы "3000 км по Украине" билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 "Николаев - Барвинково (Краматорск)";
- №103/104 "(Краматорск) Барвинково - Львов";
- №109/110 "Львов - Николаев";
- №115/116 "Сумы - Киев";
- №121/122 "Николаев - Киев";
- №127/128 "Львов - Запорожье";
- №141/142 "Ивано-Франковск - Чернигов";
- №143/144 "Сумы - Рахов";
- №39/40 "Солотвино - Запорожье";
- №45/44 "Харьков - Ужгород";
- №47/48 "Запорожье - Мукачево";
- №51/52 "Одесса - Запорожье";
- №53/54 "Днепр - Одесса";
- №61/62 "Днепр - Ивано-Франковск";
- №773/774 "Киев - Конотоп";
- №87/88 "Ковель - Запорожье";
- № 886/888 "Фастов - Чернигов";
- №895/896 "Конотоп - Фастов".
Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:
- №15/16 "Харьков - Ясиня";
- №17/18 "Харьков - Ужгород";
- №41/42 "Днепр - Трускавец".
А также места 2 класса в "Интерсити+":
- №719/720 "Харьков - Киев";
- №723/722 "Харьков - Киев";
- №731/732 "Запорожье - Киев".
Украинцам объяснили, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.
"В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", - поделились в компании.
Что еще стоит знать о программе "3000 км по Украине"
Пассажирам "Укрзализныци" напомнили также, что программа покрывает только стоимость проезда.
То есть постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы - оплачиваются отдельно.
"Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий", - сообщили в компании.
Кроме того, украинцам объяснили, что 3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года, ведь наибольшее количество мест "Укрзализныця" будет предлагать прежде всего в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).
"Неиспользованный остаток от 3000 км по Украине в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности Укрзализныци "Залізні друзі". Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году", - рассказали также в УЗ.
Дополнительные сервисы УЗ - оплачиваются отдельно (инфографика: t.me/UkrzalInfo)
Чем важно сегодняшнее решение правительства
В завершение в УЗ рассказали, что дополнительных средств из госбюджета на эту программу выделять не нужно.
"Решение правительства предусматривает компенсаторы, чтобы "Укрзализныця" получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте", - объяснили гражданам.
Отмечается, что государство "уже начало и продолжит софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла стабильно работать".
"А сегодняшнее решение правительства даст старт новому подходу к этому финансированию", - добавили в пресс-службе компании.
Уточняется, что в I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который "будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок".
"Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны", - подытожили в УЗ.
