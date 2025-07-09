В УЗ "розсекретили" вагони майбутнього: що і коли зміниться для пасажирів

Національний перевізник "Укрзалізниця" починає закупівлю вагонів нового покоління. Очікується, що вони будуть більш комфортними та ефективними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що після початку повномасштабного вторгнення РФ "Укрзалізниця" стикається з критичним дефіцитом пасажирських вагонів.
При цьому в пріоритеті сьогодні:
"Втім, через нестачу рухомого складу не всі потреби пасажирів вдається задовольнити", - визнали у прес-службі УЗ.
Згідно з інформацією компанії, попри виклики воєнного часу залізниця - завдяки системній підтримці президента та команди уряду України - поступово:
Повідомляється, що у 2025 році сумарно буде законтрактовано 100 нових вагонів.
"Включаючи 5 одиниць нового покоління - пілотну партію для майбутнього масштабування", - пояснили в УЗ.
Зазначається, що з часом (якщо буде додаткове фінансування з державного бюджету), національний перевізник зможе розширити програму оновлення рухомого складу, зокрема й закупити вагони нового покоління.
В "Укрзалізниці" розповіли, що строк поставки вагонів - 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за їхнє виробництво.
При цьому очікувана вартість закупівлі одного вагона складе 95 млн 600 тис. гривень.
"Що менше, ніж суми аналогічних закупівель вагонів схожого типу в європейських залізничних компаніях", - зауважили в УЗ.
Тим часом вартість обслуговування одного місця пасажира в такому вагоні - у перерахунку на термін служби вагона - залишається майже незмінною (враховуючи, зокрема, кількість місць у ньому).
Українцям повідомили, що існуючий рухомий склад "Укрзалізниці" базується на технологіях 1970-х років:
Крім того, існуючий рухомий склад, на думку експертів, є в цілому "морально застарілим".
Тим часом нові вагони:
"Строк експлуатації цих вагонів - 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів "Укрзалізниці", - пояснили у компанії.
Згідно з інформацією компанії, партія з 5 нових вагонів із сучасними системами управління:
"Поруч з ефективністю, вони нададуть новий рівень комфорту: кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращена плавність ходу та багато інших новинок", - розповіли в УЗ.
Зазначається, що на вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне - з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе.
"Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда", - додали в "Укрзалізниці".
Крім того, у вагонах будуть:
"Контроль за системами всіх вагонів здійснюватиметься з купе начальника поїзда", - повідомив національний перевізник.
Уточнюється, що нові вагони матимуть також:
"Що дасть можливість збільшити довжину спального місця до 2,2 метра", - наголосили у компанії.
Вагони будуть оснащені також пневмопідвішуванням, що гарантує додаткову плавність ходу та зменшить коливання вагона під час руху.
В "Укрзалізниці" уточнили, що 5 нових пасажирських вагонів будуть:
Крім того, один вагон буде інклюзивним:
Насамкінець в УЗ розповіли, що крім вже зазначених переваг, пасажири нових вагонів отримають:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд, який є більш комфортним і зручним.
Крім того, жіночих купе для пасажирів компанії стало більше - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".
Відомо й те, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
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